''Нас там нет'': марионетки Кремля пошли на новую подлость из-за Донбасса

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) не получила ответа от представителей РФ и отдельных районов Донецкой области (ОРДО) на предложение о проведении видеоконференции гуманитарной подгруппы 27 декабря.

Как сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на странице в Facebook, на ней предлагалось обсудить новые инициативы Киева по освобождению заложников и политзаключенных.

"Представители ОРЛО прислали письмо, в котором отказались от скайп-конференции и назвали инициативы Украины и освобождения заложников "пиар-акцией". Понимаю, что марионеткам Кремля все инициативы Украины Кремль приказывает называть "пиар-акцией", но для 150 человек, которые сегодня находятся в тюрьме РФ, Украины и на временно оккупированных украинских территориях Донбасса, для их семей 5 января могло бы стать самым счастливым днем", — написала она.

Ирина Геращенко LIGA.net

Также Геращенко отметила, что РФ и ее представители все эти годы не дали ни одного письменного ответа на украинские предложения, только устно отвечают в группе: "нас там имеется" и это "гражданская война".

По ее словам, украинская сторона ожидала более активной и конструктивной позиции и от координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе посла Тони Фриша: "Он предложил провести конференцию 29, а не 27 (мы согласны на 29 декабря, конечно, но от представителей ОБСЕ ожидаем более заинтересованной позиции и большей инициативы в решение гуманитарных вопросов)".

Геращенко напомнила, что украинская сторона ранее предложила провести 27 декабря видеоконференцию. Тогда же представители Украины передали предложение осуществить "большое освобождение в формате 22-22, 39-11 и 33-8 5 января, в канун Рождества".

"Я обратилась к представителю Украины в ТКГ Евгению Марчуку, чтобы 27 декабря, во время скайп-конференции группы по безопасности, он также поднял вопрос перед РФ и ОБСЕ о необходимости проведения скайп-конференции гуманитарной группы с одним вопросом — освобождение заложников. Мы готовы говорить о разных форматах, обсудить каждую фамилию, сделать все для сближения позиций и освобождения задержанных. Было бы очень правильно и гуманно освободить всех к Рождеству, к 7 декабря 2019 года", — заключила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря российская сторона в ТКГ в Минске в очередной раз отказалась обсуждать обмен украинских пленныхи политзаключенных на граждан РФ, а представитель страны Борис Грызлов даже не явился на заседание.

Напомним, что 4 декабря Россия заблокировала обсуждение ситуации с захватом украинских моряков в Черном море, а Грызлов просто сбежал с заседания. Кроме того, Россия и "Л/ДНР" сорвали предложение Украины освободить пленных и политзаключенных 27 декабря 2018 года.