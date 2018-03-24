Нарушены законы: омбудсмен вступилась за Савченко

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что во время задержания внефракционного нардепа Надежды Савченко 22 марта было нарушено законодательство.

Данный факт подтверждается решением Шевченковского райсуда Киева 23 марта, говорится в заявлении на ее сайте.

"Учитывая ситуацию, я лично как Уполномоченный по правам человека в дальнейшем буду осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко", - заверила она.

Как сообщал "Обозреватель", 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.

Савченко вменяют сговор с главой Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.

По словам судьи, Савченко планировала провокацию преступления, а не само преступление. Ее подозревают по ряду статей УК Украины.