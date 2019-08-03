Наплевали на перемирие: террористы развязали кровавые бои на Донбассе

В субботу, 3 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе получил ранение один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции в Facebook. В течение суток оккупанты шесть раз нарушили режим тишины – применили гранатометы и стрелковое оружие.

Так, террористы обстреляли позиции бойцов ВСУ возле таких населенных пунктов: Марьинка, Павлополь, Крымское, Мойорск, Южное и Новолуганское.

Активно срывать перемирие террористы начали несколько дней назад. Так, накануне они пять раз обстреляли позиции ООС, но тогда обошлось без потерь.

Как сообщал OBOZREVATEL, с момента нового перемирия, с 21 июля, террористы несколько дней воздерживались от провокаций, но иногда единичные обстрелы все же были. В Генштабе считают, что такие действия нельзя считать срывом "Минска".

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