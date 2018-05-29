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Нападение на Стерненко: полиция приняла решение по охране активиста

1.8тЧитать новость на украинском

Экс-лидера одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, на которого напали с ножом 24 мая, будут охранять сотрудники полиции особого назначения.

Как сообщил начальник управления превентивной деятельности в ГУ НП в Одесской области Иван Ищенко, соответствующий приказ поступил от главы ГУ НП в Одесской области Дмитрия Головина по постановлению следователя по делу, передает Odessa.Online.

Отмечается, что охрана будет предоставлена Стерненко в качестве свидетеля. Также правоохранители будут охранять его девушку.

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Напомним, в результате нападения на Стерненко активист убил одного из нападавших, заявив, что применил самооборону.

26 мая Стерненко неожиданно выгнали из Одесской городской больницы№1, несмотря на плохое самочувствие. В этот же день полиция приняла неожиданное решение по второму нападавшему на активиста.

Это уже третье нападение на Стерненко. 7 февраля Стерненко избили рядом с его домом. 1 мая неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия.После этого активист просил о предоставлении охраны, однако ему было отказано.

Персона
Сергей Стерненко
Место
УкраинаОдесса
Объект
Национальная полиция Украины
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