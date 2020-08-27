Расстрел автобуса Кивы под Харьковом: в полиции опровергли жертвы и похищения

Микроавтобус, в котором ехали члены организации "Патриоты – за жизнь" народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы, обстреляли у поселка Люботин Харьковской области из травматического оружия.

Предварительно, людей, взятых в заложники, нет. Об этом сообщается на сайте ГУ областной полиции.

По предварительной информации правоохранителей, ранения получили два человека, они госпитализированы. Погибших, как следует из сообщения пресс-службы полиции, нет.

Копы рассказали, что неизвестные на автомобиле "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес" по дороге, и заставили машину остановиться.

После этого из автомобиля "Мерседес" вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус. Злоумышленники скрылись на своем автомобиле.

Полицейские ввели по области операцию "Сирена". Информация по факту происшествия внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Все обстоятельства устанавливаются.

На своей странице в Facebook Кива заявил, что раненных при нападении якобы трое. Он также написал, что полицейские задержали два автомобиля, якобы причастных к инциденту.

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Директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта также сообщил о трех раненных и рассказал, какие травмы они получили.

Как писал OBOZREVATEL, в видеообращении нардеп Илья Кива обвинил в нападении членов Нацкорпуса.

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