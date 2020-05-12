Жительница поселка Подворки на Харьковщине Татьяна Пьянова, которую подозревают в жестоком убийстве собственной 13-летней дочери, нанесла ей не менее 20 ударов ножом.

Это выяснилось в ходе расследования резонансного преступления. Как сообщает ТСН, материалы следствия опубликованы в Едином реестре судебных решений.

"В ночь с 29 на 30 апреля личность, находясь по своему месту жительства вместе с малолетней дочерью... причинила не менее 20 ударов ножом по голове и лицу потерпевшей, осознавая, что причиненные телесные повреждения наносили потерпевшей больших страданий", – говорится в документах.

Отмечается, что подозреваемая действовала на почве "внезапно возникших личных неприязненных отношений". Она совершила преступление с преступным умыслом, направленным на лишение жизни малолетней с особой жестокостью, "предвидя реальную возможность наступления общественно-опасных последствий в виде смерти потерпевшей, что находятся в причинной связи с деянием, а также желая их наступления".

В материалах следствия подчеркивается, что от полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте, а подозреваемая, отделив ножом ее голову от тела и в полимерный пакет, оставила место совершения преступления в направлении Харькова, где была обнаружена сотрудниками Национальной полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Выяснилось, что на момент убийства Кристины в доме было по меньшей мере четыре человека : мать Татьяна, сама девочка, брат Татьяны Антон и брат Кристины Алексей. Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали еще одного мужчину.

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