Жительница поселка Подворки на Харьковщине Татьяна Пьянова, которую подозревают в жестоком убийстве собственной 13-летней дочери, нанесла ей не менее 20 ударов ножом.
Это выяснилось в ходе расследования резонансного преступления. Как сообщает ТСН, материалы следствия опубликованы в Едином реестре судебных решений.
"В ночь с 29 на 30 апреля личность, находясь по своему месту жительства вместе с малолетней дочерью... причинила не менее 20 ударов ножом по голове и лицу потерпевшей, осознавая, что причиненные телесные повреждения наносили потерпевшей больших страданий", – говорится в документах.
Отмечается, что подозреваемая действовала на почве "внезапно возникших личных неприязненных отношений". Она совершила преступление с преступным умыслом, направленным на лишение жизни малолетней с особой жестокостью, "предвидя реальную возможность наступления общественно-опасных последствий в виде смерти потерпевшей, что находятся в причинной связи с деянием, а также желая их наступления".
В материалах следствия подчеркивается, что от полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте, а подозреваемая, отделив ножом ее голову от тела и в полимерный пакет, оставила место совершения преступления в направлении Харькова, где была обнаружена сотрудниками Национальной полиции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Невменяемую обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала человеческая голова, задержали 30 апреля в 05:30 в Харькове.
При этом она бросалась на полицейских. В погоне принимали участие четыре экипажа полиции.
Оказалось, что в пакете находилась голова дочери-подростка неадекватной женщины. Обезглавленное тело девочки обнаружил ее дядя и заявил в полицию.
Личность женщины, которую задержали в Харькове с отрезанной головой несовершеннолетней дочери, установлена. Ею оказалась 38-летняя жительница села Подворки Татьяна Пьянова.
Дядя убитой дал показания полиции. Он рассказал, что семья жила бедно, но женщина постоянно работала. Что касается погибшего ребенка, то девочка, как утверждает мужчина, всегда хорошо выглядела.
Убийство шокировало и соседей семьи. По их словам, женщина была вменяемой и от нее никто такого не ожидал.
Прощение с 13-летней Кристиной состоялось в Подворках 5 мая. Девочку похоронили в белом свадебном платье. В сети появилось видео похорон.
Выяснилось, что на момент убийства Кристины в доме было по меньшей мере четыре человека : мать Татьяна, сама девочка, брат Татьяны Антон и брат Кристины Алексей. Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали еще одного мужчину.
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