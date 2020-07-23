Найдена машина "полтавского террориста". Видео

Правоохранители нашли автомобиль Романа Скрипника, захватившего в заложники сотрудника полиции.

Запись опубликовал телеканал UA:Полтава. При этом поиски самого мужчины продолжаются.

Как сообщил kg.ua пресс-офицер Полтавского облуправления полиции Роман Гришин, мужчина убежал в лесополосу. Помимо полицейских в его розыске участвуют бойцы Национальной гвардии, кинологи с собаками и специалисты с квадрокоптерами. Кроме того, решается вопрос о привлечении вертолетов.

Штаб по поиску мужчины развернут в селе Великий Байрак Миргородского района.

Источник OBOZREVATEL в МВС заявил, что Скрипник ранее освободил полковника полиции Виталия Шияна, но сам успел сбежать и спрятаться в лесу.