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5 апреля • обновлено в 08:04
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Наемники России ночью напали на ВСУ на Донбассе

3.9т
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В ночь на 5 апреля российские оккупационные войска в Донбассе трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины у Каменки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Огонь враг вел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, однако в ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

Тогда как за минувшие сутки, 4 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил. К счастью, потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было, сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что противник применял запрещенные к размещению у линии разграничения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Так, семь обстрелов со стороны оккупационных войск зафиксировали подразделения украинских военных из состава оперативно-тактической группировки "Восток":

  • в окрестностях Широкино, Тарамчука и Новомихайловки – со станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;

  • вблизи населенных пунктов Славное, Водяное и Опытное – из крупнокалиберных пулеметов;

  • в районе села Павлополь – из стрелкового оружия.

При этом все случаи нарушений российско-оккупационными войсками Минских договоренностей по отводу тяжелых вооружений были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", где противник совершил семь обстрелов:

  • дважды вблизи Орехово – по направлению Золотого-5 было выпущено девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем;

  • в окрестностях Новотошковского – из минометов калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом восемь мин;

  • вблизи села Новоалександровка у наших опорных пунктов взорвались две вражеские мины 82-го калибра;

  • в районе Майского – из минометов калибра 82 мм – восемь мин, а также гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Огонь российские наемники вели по направлению поселка Гольмовский вблизи Горловки;

  • в районе Южного и Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе 4 апреля

Ситуация на Донбассе 4 апреля

mediarnbo.org

Кроме позиций Объединенных сил, 4 апреля оккупанты из станковых противотанковых гранатометов также обстреляли жилой сектор поселка Верхнеторецкое. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которую было доставлено в городскую больницу г. Торецк и оказано квалифицированную медицинская помощь.

"Учитывая реальную и значительную опасность, на которую оккупанты своими преступным действиями подвергают украинских граждан, военнослужащие Объединенных сил оперативно реагировали на каждый обстрел и прицельным огнем по опорным пунктам противника подавляли активность оккупантов", – говорится в сообщении.

В то же время по данным разведки, 4 апреля наши воины ликвидировали двух российских оккупантов, еще одного – ранили. Также украинские военнослужащие прицельным огнем уничтожили вражеские беспилотный летательный аппарат и станковый противотанковый гранатомет.

Как подчеркивают в штабе ООС, за нынешние сутки потерь среди украинских защитников нет, а ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепр срочно эвакуировали раненых и травмированных бойцов из зоны ООС. Украинский защитников доставили в городской военный госпиталь.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" ООС Вооруженные силы Украины
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Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Надеюсь, что после "нападения" они тщательно мыли руки с мылом не менее 2-х минут.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На кого нападать там уже вся ВСУшная биомасса в три-пере.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Ночью напали, в сра-ку поимели.
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