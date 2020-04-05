Наемники России ночью напали на ВСУ на Донбассе

В ночь на 5 апреля российские оккупационные войска в Донбассе трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины у Каменки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Огонь враг вел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, однако в ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

Тогда как за минувшие сутки, 4 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил. К счастью, потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было, сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что противник применял запрещенные к размещению у линии разграничения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Война на Донбассе

Так, семь обстрелов со стороны оккупационных войск зафиксировали подразделения украинских военных из состава оперативно-тактической группировки "Восток":

в окрестностях Широкино, Тарамчука и Новомихайловки – со станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;

вблизи населенных пунктов Славное, Водяное и Опытное – из крупнокалиберных пулеметов;

в районе села Павлополь – из стрелкового оружия.

При этом все случаи нарушений российско-оккупационными войсками Минских договоренностей по отводу тяжелых вооружений были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", где противник совершил семь обстрелов:

дважды вблизи Орехово – по направлению Золотого-5 было выпущено девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем;

в окрестностях Новотошковского – из минометов калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом восемь мин;

вблизи села Новоалександровка у наших опорных пунктов взорвались две вражеские мины 82-го калибра;

в районе Майского – из минометов калибра 82 мм – восемь мин, а также гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Огонь российские наемники вели по направлению поселка Гольмовский вблизи Горловки;

в районе Южного и Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе 4 апреля mediarnbo.org

Кроме позиций Объединенных сил, 4 апреля оккупанты из станковых противотанковых гранатометов также обстреляли жилой сектор поселка Верхнеторецкое. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которую было доставлено в городскую больницу г. Торецк и оказано квалифицированную медицинская помощь.

"Учитывая реальную и значительную опасность, на которую оккупанты своими преступным действиями подвергают украинских граждан, военнослужащие Объединенных сил оперативно реагировали на каждый обстрел и прицельным огнем по опорным пунктам противника подавляли активность оккупантов", – говорится в сообщении.

В то же время по данным разведки, 4 апреля наши воины ликвидировали двух российских оккупантов, еще одного – ранили. Также украинские военнослужащие прицельным огнем уничтожили вражеские беспилотный летательный аппарат и станковый противотанковый гранатомет.

Как подчеркивают в штабе ООС, за нынешние сутки потерь среди украинских защитников нет, а ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепр срочно эвакуировали раненых и травмированных бойцов из зоны ООС. Украинский защитников доставили в городской военный госпиталь.

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