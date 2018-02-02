Наемники Путина массово вербуют жителей "Л/ДНР" на войну в Сирию

Вербовочные центры российских наемников на оккупированном Донбассе активно отбирают "добровольцев" из местного населения для отправки на войну в Сирию.
Об этом во время брифинга 2 февраля заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на информацию Главного управления разведки.
По его словам, осуществляется отбор "добровольцев" из числа местного населения, а также из соединений и частей 1 и 2 армейских корпусов российско-оккупационных войск для дальнейшего участия в боевых действиях в Сирии в марте.
"Отобранный личный состав отправляется в пункты сбора в Ростовской области с целью их доподготовки и распределения. Приоритет отдается лицам, которые уже имеют опыт боевых действий на востоке Украины", - рассказал он.
Отмечается, что вербовщики в ходе агитационных мероприятий тщательно скрывают от потенциальных кандидатов многочисленные случаи невыполнения частными военными компаниями условий контракта, невыплату надлежащего денежного обеспечения семьям погибших и возвращение их тел на родину.
Как сообщал "Обозреватель", ранее террористы "ДНР" ввели новое ограничение для местных жителей.
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