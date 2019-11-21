Надругались группой в извращенной форме: всплыла правда о преступлении "слуги"-насильника

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Иванисов был осужден за групповое удовлетворение половой страсти с отягчающими обстоятельствами и покушение на изнасилование несовершеннолетней.
Об этом стало известно из обвинительного приговора, который первым слил в сеть бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
В документе изложены ужасающие подробности о совершенном преступлении. "Слуга народа" сыграл в нем далеко не последнюю роль.
Всплыла правда о преступлении "слуги"-насильника Иванисова
Главком
Так, из протокола судебного заседания, на котором решалась судьба нынешнего нардепа, стало известно, что он с тремя друзьями "в извращенной форме" изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, которая к тому же имела ребенка.
Свою жертву они просто встретили на улице и затолкали в машину. Согласно документу, 15 сентября 1995-го года девушка провожала знакомую по улице Калугина в поселке Куйбышево Запорожской области.
Мимо проезжал автомобиль, из него выскочила группа людей, среди которых был и Иванисов. Сперва девушкам предложили “прокатиться”, а когда они отказались, начали силой заталкивать в авто. Подруга жертвы сбежала, а вот над несовершеннолетней надругались.
Иллюстрация
tmb.news
Преступники били ее и по очереди насиловали. Поскольку к концу преступления у Иванисова пропала эрекция и он не довел задуманное до конца, по этому пункту ему смогли инкриминировать только покушение на изнасилование.
А вот от второго – удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенное группой лиц – Иванисов открестится не смог и получил тюремный срок (3,6 года лишения свободы).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.
Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания мужчины за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил наличие погашенной судимости у Иванисова.
Позже в ГПУ заявили, что предоставленная генпрокурором Русланом Рябошапкой информация о погашенной судимости Иванисова является неподтвержденной.
Иванисов заявил о заказной провокации и приостановлении членства в политсиле. Соответствующий пост он разместил в своем Facebook после опровержения от ГПУ, однако позже передумал и удалил свой пост.
На скандал отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, пообещав проверить все факты по нардепу Иванисову.
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