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21 ноября • обновлено в 20:01
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Надругались группой в извращенной форме: всплыла правда о преступлении "слуги"-насильника

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Иванисов был осужден за групповое удовлетворение половой страсти с отягчающими обстоятельствами и покушение на изнасилование несовершеннолетней.

Об этом стало известно из обвинительного приговора, который первым слил в сеть бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В документе изложены ужасающие подробности о совершенном преступлении. "Слуга народа" сыграл в нем далеко не последнюю роль.

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Всплыла правда о преступлении "слуги"-насильника Иванисова

Всплыла правда о преступлении "слуги"-насильника Иванисова

Главком

Так, из протокола судебного заседания, на котором решалась судьба нынешнего нардепа, стало известно, что он с тремя друзьями "в извращенной форме" изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, которая к тому же имела ребенка.

Свою жертву они просто встретили на улице и затолкали в машину. Согласно документу, 15 сентября 1995-го года девушка провожала знакомую по улице Калугина в поселке Куйбышево Запорожской области.

Мимо проезжал автомобиль, из него выскочила группа людей, среди которых был и Иванисов. Сперва девушкам предложили “прокатиться”, а когда они отказались, начали силой заталкивать в авто. Подруга жертвы сбежала, а вот над несовершеннолетней надругались.

Иллюстрация

Иллюстрация

tmb.news

Преступники били ее и по очереди насиловали. Поскольку к концу преступления у Иванисова пропала эрекция и он не довел задуманное до конца, по этому пункту ему смогли инкриминировать только покушение на изнасилование.

А вот от второго – удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенное группой лиц – Иванисов открестится не смог и получил тюремный срок (3,6 года лишения свободы).

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Роман Иванисов
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Cachko Elena
Cachko Elena
На какой помойке их набрали ?
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