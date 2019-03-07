"Надо воевать!" Наев высказался о наступлении ВСУ на Донбассе

Командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев заявил, что Украина готова к активной фазе войны на оккупированном Донбассе.
"Это украинский народ, украинские земли. Поэтому надо воевать, надо победить", - заявил Наев в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 7 марта.
По его словам, украинские военнослужащие "готовы к вооруженной борьбе". Также Наев высказался об амнистии для жителей Донбасса, которые причастны к незаконным вооруженным формированиям "Л/ДНР".
"Люди, которые ошиблись, имеют возможность перейти на сторону добра. Но человек должен ответить, и с чистой совестью потом уже может стать полноценным гражданином Украины", - сказал Наев.
Сергей Наев
Цензор.нет
Как сообщал OBOZREVATEL, с полуночи 8 марта в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе устанавливается режим прекращения огня.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.