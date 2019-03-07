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"Надо воевать!" Наев высказался о наступлении ВСУ на Донбассе

11.7тЧитать материал на украинском

Командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев заявил, что Украина готова к активной фазе войны на оккупированном Донбассе.

"Это украинский народ, украинские земли. Поэтому надо воевать, надо победить", - заявил Наев в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 7 марта.

По его словам, украинские военнослужащие "готовы к вооруженной борьбе". Также Наев высказался об амнистии для жителей Донбасса, которые причастны к незаконным вооруженным формированиям "Л/ДНР".

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"Люди, которые ошиблись, имеют возможность перейти на сторону добра. Но человек должен ответить, и с чистой совестью потом уже может стать полноценным гражданином Украины", - сказал Наев.

Сергей Наев

Сергей Наев

Цензор.нет

Как сообщал OBOZREVATEL, с полуночи 8 марта в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе устанавливается режим прекращения огня.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Сергей Наев
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Комментарии на сайте не модерированы
Морпех Саша
Морпех Саша
Готовность армии к активной фазе операции - основной тезис этого выступления КОС! Армия с Вами!
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4
0
Измайлова Лика
Измайлова Лика
П'ять років ми оборонялися, але не втрачали надії на визволення. І ось, нарешті, заява командуючого про те, що треба йти вперед, у наступ. Вірю в нашу перемогу!
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7
1
Удовиченко Андрей
Удовиченко Андрей
Полностью согласен с каждым словом командующего! Он слова на ветер не бросает! Всё будет Украина!!!
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5
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