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"Наде плохо": сестра Савченко собрала людей на Майдане

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В Киеве на Майдане Независимости прошла акция в поддержку арестованного народного депутата Надежды Савченко, которая подозревается в подготовке терактов.

Как передает "Громадське", в акции приняли участие около 20 человек. Сестра Савченко - Вера - заявила, что мероприятие организовали с целью "рассказать людям о несправедливости в стране".

"Мы раздаем листовки, которые планировались как предвыборная кампания, сейчас мы раздаем их, чтобы люди знали о несправедливости, которая в стране происходит", - рассказала Вера Савченко.

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Также она заявила, что нардеп находится в плохом состоянии.

"Врачи дают ей препараты от сгущения крови. История повторяется, как было в России", - добавила сестра Савченко.

Напомним, 23 марта Савченко объявила голодовку, но отказалась от нее 13 апреля. При этом вскоре нардеп заявила, что вновь откажется от употребления пищи.

Как писал "Обозреватель", ранее стало известно о серьезных изменениях в деле Надежды Савченко.

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Тема
Дело Савченко
Персоны
Надежда СавченкоВера Савченко
Место
УкраинаКиев
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