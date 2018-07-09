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"Над Крымом нависла угроза": в России забили тревогу из-за Украины

17.3тЧитать новость на украинском

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в аннексированном Крыму существует опасность дестабилизации ситуации из-за увеличения агрессивных действий со стороны Украины.

Об этом он сказал на заседании СБ, которое проходило в Симферополе, передает ТАСС.

"Угроза дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации сохраняется. Они прежде всего связаны с деструктивными устремлениями действующей политической власти Украины и особенно с агрессивной деятельностью украинских националистов, не принимающих волеизъявление народов Крыма о воссоединении Россией", - сказал он.

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По словам Патрушева, запрещенный в России Меджлис крымско-татарского народа из-за рубежа способствует росту преступлений на почве экстремизма в Крыму, а радикальные лидеры Меджлиса якобы "высказывают свою готовность к провокационным действиям, в том числе совершению диверсионно-террористических актов".

Секретарь Совбеза добавил, что в 2017-2018 гг. "выявлено более полутора тысяч нарушений законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму". А неэффективный контроль миграционных потоков в Крым негативно влияет на региональный рынок труда.

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Патрушев добавил, что повышена антитеррористическая защищенность гидротехнических сооружений в Крыму, приняты меры "направленные на восстановление качественного состава воды питьевых источников", а также начата модернизация водоочистных и гидротехнических сооружений.

При этом, по его словам, задачи по обеспечению защиты объектов от терактов "решены в Крыму не в полной мере".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия внесла крымского активиста и правозащитника Сулеймана Кадырова в список экстремистов и лишила пенсии за пост "Крым — это Украина".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаСимферополь
Объекты
Крымкрымские татары
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Не просто угроза, а все больше проявляющаяся и развивающаяся дестабилизация началась в Крыму сразу после его оккупации кацапским репоедами. Вот эти то кацапские лишнехромосомные репоеды и есть главные террористы и бандиты в Крыму
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