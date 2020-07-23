Начался суд на луцким террористом Кривошем: онлайн
В четверг, 23 июля, Луцкий горрайонный суд Волынской области начал избирать меру пресечения луцкому террористу Максиму Кривошу.
Кривош обвиняется в захвате 13 пассажиров автобуса, ему вменяют совершение террористического акта.
Ранее в суд поступило ходатайство следователя в ОВД следственного отдела УСБУ в Волынской области о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в уголовном производстве относительно захвата лиц в качестве заложников и совершения террористического акта, произошедшего в городе Луцке 21 июля этого года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее в центре Луцка Максим Кривош взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко – Красиловка и угрожал взорвать его.
Злоумышленник сдался после разговора с президентом Украины и исполнением Владимиром Зеленским одного из требований.
Позже заложники из Луцка рассказали о 13-часовом плене в автобусе.