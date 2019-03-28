НАБУ закрыло 65 дел о незаконном обогащении: полный список

На выполнение решения Конституционного суда отменить уголовную ответственность за незаконное обогащение НАБУ закрыло 65 производств по ст. 368-2 УК Украины.

В связи с этим с целью избежать спекуляций и информационных вбросов касательно фигурантов громких дел, Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыла их полный перечень.

Незаконное обогащение lcmedia.com.ua

Данные о закрытых на основании п.4 ч.1 ст. 284 УПК Украины уголовных производствах САП разместила в Facebook в соответствии с хронологией их регистрации в ЕРДР:

1. Уголовное производство от 27.04.2016 о незаконном обогащении прокуроров Генеральной прокуратуры Украины на сумму 10 млн грн (3 автомобиля стоимостью 3 млн грн, квартира – 4 млн грн, несколько земельных участков – 3 млн грн).

2. Уголовное производство от 18.10.2016 о незаконном обогащении одного из руководителей Государственной службы геологии и недр Украины на сумму 4,3 млн грн (квартира - 3,5 млн грн, автомобиль 0,8 млн грн).

3. Уголовное производство от 20.10.2016 о незаконном обогащении одного из руководителей Национальной академии сухопутных войск на сумму 4, 7 млн грн (дом стоимостью 3,2 млн грн и автомобиль стоимостью 1,5 млн грн).

4. Уголовное производство от 26.10.2016 о незаконном обогащении одного из руководителей Генеральной прокуратуры Украины на сумму 1 млн грн (автомобиль).

5. Уголовное производство от 10.11.2016 о незаконном обогащении народного депутата Украины на сумму 1,5 млн грн (денежные активы).

6. Уголовное производство от 16.11.2016 о незаконном обогащении народного депутата Украины на сумму 6,2 млн грн (два автомобиля и недвижимость).

7. Уголовное производство от 21.11.2016 о незаконном обогащении прокурора Генеральной прокуратуры Украины на сумму 2 млн грн (автомобиль – 1 млн грн, доля уставного капитала –1 млн грн).

8. Уголовное производство от 09.12.2016 о незаконном обогащении судьи Подольского районного суда города Киева на сумму 3 млн грн (автомобиль – 1 млн грн, квартира – 2 млн грн).

9. Уголовное производство от 09.12.2016 о незаконном обогащении одного из руководителей Окружного административного суда города Киева на сумму 12 млн грн (жилой дом – 3 млн грн, квартира – 7 млн грн, автомобиль – 1 млн грн и зарубежные поездки).

10. Уголовное производство от 09.12.2016 о незаконном обогащении судей Окружного административного суда города Киева на сумму 8 млн грн (автомобиль - 2 млн грн, две квартиры - 4 млн грн и наличные средства - 2 млн грн).

11. Уголовное производство от 11.01.2017 о незаконном обогащении народного депутата Украины на сумму 13 млн грн (2 квартиры и наличные средства).

12. Уголовное производство от 24.02.2017 о незаконном обогащении народного депутата Украины на сумму 12 млн грн (корпоративные права в 9 хозяйствующих объектах).

13. Уголовное производство от 09.03.2017 о незаконном обогащении одного из руководителей Национальной полиции Украины на сумму 4 млн грн (квартира - 68 тыс. долларов США, жилой дом, несколько земельных участков и автомобилей суммарной стоимостью более 80 тыс. долл. США).

14. Уголовное производство от 09.03.2017 о незаконном обогащении одного из руководителей Государственной экологической инспекции в Николаевской области на сумму 1,2 млн грн (денежные активы).

15. Уголовное производство от 10.03.2017 о незаконном обогащении одного из руководителей Службы безопасности Украины на сумму 3,761 млн грн (2 автомобиля и 2 земельных участка).

16. Уголовное производство от 10.03.2017 о незаконном обогащении одного из руководителей Стрыйской ОГНИ ГУ ДФС во Львовской области на сумму 227 790 евро и 39 360 долларов США (денежные средства).

17. Уголовное производство от 13.03.2017 о незаконном обогащении народного депутата Украины на сумму 7,5 млн грн (земельный участок, частный дом, 2 квартиры на Печерске в Киеве).

18. Уголовное производство от 29.03.2017 о незаконном обогащении народного депутата Украины на сумму 700 тыс. долл. США (жилье и наличные средства).

19. Уголовное производство от 12.04.2017 о незаконном обогащении должностных лиц из числа руководства Главного военного представительства Министерства обороны Украины (передали своим близким родственникам в собственность 5 квартир в Киеве, одно нежилое помещение (под кафе) и 2 паркоместа).

20. Уголовное производство от 13.04.2017 о незаконном обогащении руководства Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины на сумму 26 млн грн (автомобиль Range Rower и 5-комнатная квартира на Печерске в Киеве).

21. Уголовное производство от 24.04.2017 о незаконном обогащении начальника управления Главной военной прокуратуры и руководителя одного из департаментов ФГВФЛ на сумму 8,5 млн грн (квартира и машиноместо).

22. Уголовное производство от 31.05.2017 о незаконном обогащении одного из руководителей Национальной академии прокуратуры Украины на сумму 2 млн грн (жилой дом).

23. Уголовное производство от 11.07.2017 о незаконном обогащении народного депутата Украины на сумму 15,9 млн грн (квартира в г. Киеве стоимостью 1,09 млн грн, мебель общей стоимостью 140 тыс. евро, сертификаты казначейских обязательств - 499 тыс. грн, расходы на туристические поездки - 900 тыс. грн).

24. Уголовное производство от 20.07.2017 о незаконном обогащении начальника материальной части Национальной полиции Украины на сумму 10 млн грн (автомобиль 2,5 млн грн, гостиничный комплекс 7,5 млн грн).

25. Уголовное производство от 03.08.2017 о незаконном обогащении заместителя прокурора Днепропетровской области на сумму 2,5 млн грн (квартира - 1 млн грн, коттедж - 1,4 млн грн и гараж - 0,2 млн грн).

26. Уголовное производство от 08.08.2017 о незаконном обогащении народного депутата Украины на сумму 13 млн грн (наличные, жилой дом и земельный участок на территории коммуны Сен-Жан-Кап-Ферра округа Ницца, Французская Республика, стоимость которых не установлена).

27. Уголовное производство от 08.09.2017 о незаконном обогащении депутата Киевского городского совета на сумму 98 млн грн (корпоративные права в 5 субъектах хозяйствования и транспортное средство).

28. Уголовное производство от 19.09.2017 о незаконном обогащении должностного лица Администрации президента Украины на сумму 102 млн грн (2 земельных участка и дом в Киеве).

29. Уголовное производство от 30.10.2017 о незаконном обогащении руководителя института политических и этнонациональных исследований им. А.Ф. Кураса НАН Украины на сумму 2 млн грн (денежные активы).

30. Уголовное производство от 06.11.2017 о незаконном обогащении судьи Высшего административного суда на сумму 1,7 млн грн (гараж в Киеве, мотоцикл Harley-davidson и наличные средства в сумме 38,5 тыс. долларов США).

31. Уголовное производство от 14.11.2017 о незаконном обогащении бывшего руководителя Главного управления Миндоходив в Киеве на общую сумму 3,7 млн грн (квартира в Киеве).

32. Уголовное производство от 27.11.2017 о незаконном обогащении советника президента Украины на сумму 26 млн грн (денежные активы).

33. Уголовное производство от 04.12.2017 о незаконном обогащении начальника Главного управления ДФС в Запорожской области на сумму 2,062 млн грн (денежные активы).

34. Уголовное производство от 20.12.2017 о незаконном обогащении заместителя Главного военного прокурора Генеральной прокуратуры Украины на сумму 3 млн грн (денежные активы).

35. Уголовное производство от 18.01.2018 о незаконном обогащении руководства ГУ "Центр общественного здоровья Украины МЗ Украины" на сумму 1,7 млн грн (денежные активы).

36. Уголовное производство от 10.02.2018 о незаконном обогащении судьи Дружковского городского суда Донецкой области на сумму 853 тыс. грн (автомобиль Audi Q7).

37. Уголовное производство от 21.02.2018 о незаконном обогащении народного депутата Украины на сумму 4,45 млн грн (денежные активы).

38. Уголовное производство от 22.02.2018 о незаконном обогащении заместителя начальника отдела Волынской таможни ДФС на сумму 1,49 млн грн и 260 400 Евро, находящихся на банковском счете в банке Греции.

39. Уголовное производство от 14.03.2018 о незаконном обогащении народного депутата Украины на сумму почти 1,9 млн грн (частный дом в Киеве).

40. Уголовное производство от 28.03.2018 о незаконном обогащении депутата Киевского областного совета на сумму 42 780 Евро и 397 550,96 долларов США (денежные активы).

41. Уголовное производство от 11.04.2018 о незаконном обогащении заместителя прокурора Донецкой области на общую сумму 2 млн грн (жилой дом и земельный участок в Киевской области).

42. Уголовное производство от 16.04.2018 о незаконном обогащении народного депутата Украины на общую сумму более 18 млн грн (расходы на аренду виллы в г. Сен-Тропе, Французская Республика).

43. Уголовное производство от 18.04.2018 о незаконном обогащении народного депутата Украины на общую сумму 2,25 млн грн (денежные активы).

44. Уголовное производство от 24.04.2018 о незаконном обогащении министром финансов Украины на сумму 2,88 млн грн.(квартиры в г. Лондоне, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).

45. Уголовное производство от 22.05.2018 о незаконном обогащении судьей Высшего хозяйственного суда Украины на сумму 3,6 млн грн (5 квартир в Киеве).

46. Уголовное производство от 05.06.2018 о незаконном обогащении судьей Высшего административного суда Украины на сумму 18 млн грн (Дом в г. Вена, Республика Австрия, г. Анталия, Турция, Г. Франкфурт-на-Майне, Республика Германия, г. Дубай, ОАЭ).

47. Уголовное производство от 07.06.2018 о незаконном обогащении народным депутатом Украины на сумму 25 млн грн. (квартира на Печерске в Киеве, 2 элитных автомобиля).

48. Уголовное производство от 20.06.2018 о незаконном обогащении руководства Днепровской городского совета на сумму 50 млн грн (денежные активы).

49. Уголовное производство от 26.06.2018 о незаконном обогащении народными депутатами Украины на сумму 489 млн грн. (денежные активы, недвижимость в Украине, корпоративные права).

50. Уголовное производство от 26.06.2018 о незаконном обогащении народным депутатом Украины на сумму 2 млн грн (денежные активы).

51. Уголовное производство от 09.07.2018 о незаконном обогащении заместителя Председателя Государственной архивной службы Украины на сумму 2 млн грн (яхта).

52. Уголовное производство от 25.07.2018 о незаконном обогащении бывшим судьей Верховного суда Украины на сумму 3 млн грн (дом в Киевской области, автомобиль Porsche).

53. Уголовное производство от 29.08.2018 о незаконном обогащении руководителя Государственной фискальной службы Украины на сумму 8,81 млн грн. (2 квартиры в ЖК "Французский квартал" в Киеве, 1 дом в Киевской области, 2 дома в Турецкой Республике, один автомобиль Mercedes-Benz GLE и два автомобиля Toyota Land Cruiser).

54. Уголовное производство от 13.09.2018 о незаконном обогащении Черкасского городского головы на сумму 4,5 млн грн (квартира, нежилое помещение и гараж в г. Черкассы, 2 автомобиля).

55. Уголовное производство от 25.09.2018 о незаконном обогащении судьи Киевского городского суда Одессы на сумму 3,5 млн грн (частный дом в г. Одесса).

56. Уголовное производство от 03.10.2018 о незаконном обогащении руководителя Председателя Службы внешней разведки Украины на сумму 7,4 млн грн (3 жилых дома, 4 земельных участка в с. Козин Киевской области).

57. Уголовное производство от 10.10.2018 о незаконном обогащении заместителя председателя Харьковской ОГА на сумму 9 млн грн (земельные участки).

58. Уголовное производство от 02.11.2018 о незаконном обогащении председателя Львовского апелляционного административного суда на сумму 1,5 млн грн (нежилое помещение, 2 земельных участка и 1 квартира).

59. Уголовное производство от 16.11.2018 о незаконном обогащении должностного лица таможни территориального органа ДФС Украины на сумму 30 тыс. евро (денежные активы).

60. Уголовное производство от 04.12.2018 о незаконном обогащении Одесского городского головы на сумму 115 млн грн (квартира и 2 нежилых помещения в г. Лондон, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).

61. Уголовное производство от 20.12.2018 о незаконном обогащении судьи Соломенского районного суда г. Киева на сумму 1,03 млн грн (квартира в Киеве).

62. Уголовное производство от 20.12.2018 о незаконном обогащении начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области (денежные активы).

63. Уголовное производство от 21.12.2018 о незаконном обогащении должностного лица Государственной пограничной службы Украины на сумму 2 млн грн (квартира).

64. Уголовное производство от 18.01.2019 о незаконном обогащении заместителя директора - начальника управления экономики Департамента здравоохранения КГГА на сумму 2,6 млн грн (автомобиль Porsche).

65. Уголовное производство от 10.01.2019 о незаконном обогащении старшего следователя Генеральной прокуратуры Украины на сумму 6 млн грн (дом в с. Козин Киевской области).

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей Основному Закону статью 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.

Были обнародованы имена нардепов, которые подписали конституционное представление с просьбой признать статью неконституционной.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что все уголовные производства по ст. 368-2 Уголовного кодекса будут закрыты без права возобновления в будущем.

Вместо отмененной статьи президент Украины Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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