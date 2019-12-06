НАБУ взялось за "табачного короля" из "Слуги народа". Документ

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении народного депутата из фракции "Слуга народа" Андрея Холодова.

Детективы НАБУ взялись за нардепа после журналистского расследования о его табачном бизнесе, передает "Радио Свобода".

"4 декабря детективами НАБУ внесены сведения в ЕРДР по факту возможного совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.2. ст.15, ч.2. 364 Уголовного кодекса Украины, а именно: законченного покушения на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением", – сообщили в Бюро.

Радио Свобода

Напомним, что журналисты разоблачили семейную схему народного депутата Холодова, владеющего через компанию на Кипре табачным бизнесом, который имеет торговые точки по всему Киеву.

При этом сам политик отрицал наличие у него сигаретного бизнеса. Однако журналисты определили, что именно комитет Холодова лоббировал закон, который касается табачного рынка.

Так, в октябре Верховная Рада приняла законопроект №1049 с правкой №8, которой меняется формула перераспределения доходов между различными участниками цепочки по торговле сигаретами.

Андрей Холодов

До вынесения в зал на голосование эта правка прошла через Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, ее поддержал голосованием и публично лоббировал заместитель председателя комитета, Холодов.

При этом нардеп также отрицал, что является "бенефициаром" данной правки. После ухода от ответа, он обращался к руководителю секретариата комитета, жалуясь, имеют ли право журналисты подходить к народным депутатам и общаться с ними до начала заседания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Холодов известен как "король табачных киосков". По данным источников, "там налицо полный набор: левые чеки, уклонение от налогов". Журналисты утверждают, что член "Слуги народа" причастен к рейдерскому захвату завода "Эфкон-окна" в 2012 году. Это предприятие производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из металла. Бизнес-партнер Холодова – Леся Васильевна Васильченко – является владелицей ООО "Табак Индастриал ЛТД". Вместе с Шаховской они являются владельцем ООО "Апартмент Билдинг ЛТД".

Холодов тесно связан с кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком. Его детей крестила жена Медведчука Оксана Марченко.

Холодов имеет двойное гражданство. Такую информацию о нем и еще трех членах "Слуги народа" со ссылкой на журналистов и общественников предоставила Центральная избирательная комиссия. "Это политическая ответственность партии", – заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

По данным "Страны", Холодов является бизнес-партнеромнародного депутата от "Волі народу" и руководителя строительной корпорации "Укрбуд", скандального киевского застройщика Максима Микитася, которого уличили в сговоре с одиозным российско-украинским олигархом Павлом Фуксом.

Также на сеть табачных киосков "Т-киоск", которая имеет отношение к нардепу от "Слуги народа" Андрею Холодову, возбуждалось уголовное производство за неуплату налогов.

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