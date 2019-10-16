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16 октября • обновлено в 11:11
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НАБУ взялось за Луценко: в чем обвиняет

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Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство относительно возможных злоупотреблений бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко.

Как говорится в ответе НАБУ на запрос "Українських Новин", решение вынес Соломенский суд Киева, который обязал заняться расследованием.

Уголовное производство открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

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Юрий Луценко

Юрий Луценко

facebook.com/LlutsenkoYuri

Как сообщал OBOZREVATEL, против Луценко уголовное производство также открыло Государственное бюро расследований. Речь идет о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением для поддержки нелегального казино.

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Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
Тег
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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филипп филипыч
филипп филипыч
слышал он ни одной бумажки не подписал за время своей каденции. хотя могут и за преступное бездействие привлечь
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Рябокепка отмажет кента .
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Коррупция, бюрократия, цензура, арест и запрет, протест, транспорант, демонстрация - такие упражнения мне задал логопед!
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