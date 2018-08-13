НАБУ нарушает закон - известный адвокат

Ворвавшись на небосвод отечественной адвокатуры во время рассмотрения дела против Геннадия Корбана, адвокат Алексей Шевчук не стал почивать на лаврах, а начал объединять вокруг себя единомышленников и профессионалов самого высокого уровня. За неполный год деятельности нового адвокатского объединения "Barristers", где Шевчук является партнером и учредителем, достигнуто немало.

Известны клиенты, новые скандальные дела, противоборство с правоохранительной системой и государственной машиной принуждения, тысячи апелляций и жалоб. И все только начинается, потому что работать адвокатом сегодня не только престижно, но и трудно. Ведь бороться в судах приходится не столько против доводов и аргументов стороны обвинения, сколько против произвола в стенах "антикоррупционных" учреждений. Что из этого получается и каковы перспективы?

Об этом "Закон и бизнес" разговаривал с управляющим партнером АО "Barristers" Алексеем Шевчуком.

"Независимость НАБУ трансформировалась в некую гибридную неподконтрольность"

- Алексей Анатольевич, одним из аспектов реформ, проведенных в Украине в последнее время, стало создание Национального антикоррупционного бюро. Нужно было создаватьотдельный антикоррупционный уголовный орган?

- Вы будете удивлены, но, в отличие от многих активистов, которые даже не имеют юридического образования, я скажу такую ​​очень непопулярную вещь: Национальное антикоррупционное бюро - крупнейший правовой оксюморон современности. С одной стороны, это должен быть сверхмощный, незаангажированный, независимый орган по борьбе с коррупцией. По закону так и есть. А вот на практике все совсем иначе.

Алексей Шевчук Вести

НАБУ получает непонятную поддержку со стороны США, причем не только политическую, но часто и материальную. Доходит до того, что посольство США в Украине выражает официальное недовольство "противниками" директора НАБУ Артема Сытника, а Федеральное бюро расследований становится причастным к провокациям против украинских народных депутатов.

С другой стороны, "независимость" НАБУ трансформировалась в некую гибридную неподконтрольность. Ведь фактически уже три года в Украине действует правоохранительный орган, полностью выведенный из-под любого контроля - судебного, парламентского, общественного.

Например, совет общественного контроля при НАБУ просто не реагирует ни на какие нарушения со стороны детективов. Достаточно вспомнить недавний скандал с избиением детективом НАБУ адвоката Алины Самарец. Кроме того, парламент 2 года собирался с тем, чтобы назначить аудиторов для НАБУ, но до сих пор неизвестно, когда, как и на основании чего такой аудит будет проводиться.

Результат деятельности НАБУ - пиар, громкие заявления в СМИ, использование своих полномочий для давления на "недовольных" и ни одного коррупционного дела, доведенного до логического завершения - обвинительного приговора.

- За три года деятельности НАБУ в производстве детективов находилось 500 дел, 130 из которых были направлены в суд. Как вы оцениваете эти показатели, учитывая, что в Украине только и говорят о коррупции?

- Чисто теоретически показатели могли бы выглядеть приличными, если бы это были 500 дел против топ-чиновников. Но когда НАБУ направляет в суд исключительно дела против неких "председателей сельских администраций или менеджеров государственных компаний среднего звена", то это лишь дешевая имитация борьбы с коррупцией. Но даже в громких делах, где, казалось бы, детективы НАБУ должны работать хотя бы на свой имидж, мы видим полное незнание Уголовного процессуального кодекса, фривольное отношение к требованиям законодательства, бюрократию. Не гнушаются даже процессуальными диверсиями, когда к материалам добавляются чистые листы бумаги или одни и те же распечатки, чтобы дело выглядело более "представительным".

"Создание ВАКС и НАБУ - это правильное по форме, но совершенно нездоровое по сути действие"

- Что изменится с появлением Высшего антикоррупционного суда?

- Прежде всего отмечу, что создание и Антикоррупционного суда, и НАБУ - это правильное по форме, но совершенно нездоровое по сути действие. Потому что в Украине можно основать еще три, а то и четыре антикоррупционных учреждения, однако это никоим образом не снизит уровня самой коррупции.

По моему мнению, и я неоднократно слышал в ее подтверждение комментарии коллег - как адвокатов, так и журналистов, за эти три года НАБУ превратилось в коррумпированное государственное учреждение. Привычными явлениями в деятельности НАБУ стали внесудебные задержания, фальсификация материалов уголовных производств, провокация преступлений, незаконная слежка за чиновниками и шумные пиар-кампании с целью отвлечь внимание общества от полной профессиональной несостоятельности руководителей агентства. А визитной карточкой этого учреждения стало демонстративное нарушение Конституции, законов Украины и международных обязательств государства в области прав человека.

Уже на момент создания НАБУ было очевидно, что оно никоим образом не повлияет на уровень коррупции в государстве. И не только потому, что "общественные активисты", привлеченные к избранию директора агентства, остановили свой выбор на бывшему начальнику следственного отдела прокуратуры Киевской области Ситнику, за которым тянется шлейф скандалов. Бесперспективной является сама идея уменьшить уровень коррупции в стране путем создания новых государственных органов и новых чиновничьих должностей.

Что же касается ВАКС, то начало его работы - это в лучшем случае середина 2019 года, поэтому пока рано говорить, какой именно закрытый механизм они разработают. Тем более что он не будет закрытым от адвокатов. Однако не факт, что на мнение защитников в этом суде обращать внимание. Все будет зависеть от политической целесообразности того или иного уголовного дела.

Очень хотел бы надеяться на справедливое судопроизводство в стенах ВАКС. Но еще больше хотел бы видеть справедливое судопроизводство во всех судах без исключения. Ибо справедливость, если она существует только в периметре какого-то одного учреждения, "умрет" так же быстро, как некоторые животные, которые привыкли жить на свободе, - в зоопарке.

- Приходилось ли вам защищать лиц, в отношении которых следствие вело или ведет НАБУ? Какие особенности работы адвоката по таким делам?

- Неоднократно. Из последних это, конечно, дело Борислава Розенблатта, против которого в провокационный способ завели так называемое янтарное дело. С чем мы только не сталкивались. Так, судебные эксперты проанализировали письма и документы, проекты законов, которые бы подписывал Розенблат и которые фигурируют в деле. Однако оказалось, что он не подписывал никаких законопроектов. Вывод экспертов однозначен: подпись от имени Розенблата в письмах, на которые НАБУ ссылается как на доказательства, поставило другое лицо.

Еще один нюанс. Фианит, топаз и аметист стоимостью $43 - вот те "бесчисленные" драгоценности, которые якобы пытался вывезти из Украины Розенблат, когда правоохранители вывели его из самолета, следовавшего в Германию, и провели обыск в аэропорту "Киев".

Одним словом, провокация - это единственное, что умеют делать в НАБУ, вот только, к сожалению, это никак не регламентировано законом.

"Самое большое нарушение - это нарушения адвокатской тайны"

- В последнее время адвокатское сообщество все чаще жалуется на нарушение прав адвокатов со стороны представителей правоохранительных органов. Какой удельный вес нарушений со стороны представителей НАБУ?

- За последние 2 года количество нарушений против адвокатов возросло в несколько раз. Но этот системный кризис правосознания присущ не только работникам агентства. Так же относятся к правам адвокатов и в Генеральной прокуратуре, и в Службе безопасности, и в фискальной службе.

С одной стороны, это немного удивляет, потому что адвокат не имеет другого оружия, чем интеллект, а с другой - каждый "воюет", как может. Если у силовых структур нет других аргументов, чем запугивание адвокатов, - это все равно проигрышное для них дело. И проигрышное если не в Украине, то в Европейском суде по правам человека точно.

Вместе с тем мне кажется, что детективы НАБУ, несколько раз получив серьезный отпор от адвокатского сообщества, немного умерили свой нрав и опасаются "кошмарить" адвокатов при первой же возможности.

- В чем преимущественно заключаются нарушения прав адвокатов?

- Самое большое - это нарушение адвокатской тайны. Недавно мне стало известно о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура начала досудебное расследование на основании ч.2 ст.397 Уголовного кодекса по заявлению комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Национальной ассоциации адвокатов Украины относительно вмешательства в адвокатскую тайну. Адвокатов банально "поставили на прослушивание телефонов". Это ненормально.

Только что-то я не припомню ни одного приговора против правоохранителей за нарушение прав адвокатов. Более того, до сих пор ни один из правоохранителей не уволен и не получил реального наказания за совершенное во время обыска или иных следственных действий правонарушения против адвоката.

- Изменилось что-то с внесением изменений в Уголовный процессуальный кодекс? Ведь его разработчики неоднократно подчеркивали, что отдельные положения прямо касаются интересов адвокатов?

- Несмотря на достаточно большое количество дискуссионных норм, принятие которых все еще вызывает неоднозначность в правоприменении и судебной практике, в общем должен признать УПК однозначно изменил мировоззрение адвоката. Стало больше инструментов защиты, больше вариантов построения тактики. Это все хорошо. Только в НАБУ, а часто и у судей - некая "особая" редакция УПК, которую для них выдали где-то в Америке или на ул. Банковой. Их нормы адвокатам не известны. Потому, ссылаясь на одни и те же статьи, получаем совершенно противоположные выводы, приговоры и постановления.

- Чего не хватает украинским адвокатам, чтобы чувствовать себя защищенными: изменений в законодательство или сплоченности в сообществе?

- И того, и другого. Но названные способы - это противодействие последствиям, а не устранение причин. Еще на студенческой скамье в мозги слушателей всех юридических вузов должно быть заложено: нарушение прав адвоката невозможно при любых условиях, а если оно будет доказано, то наказание будет неотвратимым. Пока этого не произойдет, все разговоры о правовой реформе - пустые разговоры.