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26 февраля • обновлено в 16:47
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Павел Верещагин
Павел Верещагин
Таможня дает добро Все статьи автора

На Закарпатской таможне задержали партию контрабандной икры

1.3т

Сегодня мной получена информация о задержании на Закарпатской таможне партии контрабандной икры.

Сотрудники подразделения по борьбе с коррупцией в таможенных органах и контрабандой отдела БКОЗ Закарпатского СБУ сообщили таможенниками, что в микроавтобусе Мерседес Вито №АО5652ВО будет провозится груз контрабанды, в том числе и икры.

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После проведения переосвидетельствования указанного автомобиля, таможенное оформление которого осуществлено инспектором таможенного поста "Косонь" Закарпатской таможни ГТС, установлено, что вне таможенного контроля было перемещено 120 банок икры лососевой крупнозернистой по 0,5 кг, а также одежду китайского производства.

На Закарпатской таможне задержали партию контрабандной икры
На Закарпатской таможне задержали партию контрабандной икры
На Закарпатской таможне задержали партию контрабандной икры
На Закарпатской таможне задержали партию контрабандной икры

В настоящее время продолжается переосвидетельствование.

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Павел Верещагин Павел Верещагин
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ОБОЗ не в курсе, что Павел Верещагин - героический персонаж советского кино? К тому же русский офицер помогавший красноармейцу Сухову!))))))))
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