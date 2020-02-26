Сегодня мной получена информация о задержании на Закарпатской таможне партии контрабандной икры.

Сотрудники подразделения по борьбе с коррупцией в таможенных органах и контрабандой отдела БКОЗ Закарпатского СБУ сообщили таможенниками, что в микроавтобусе Мерседес Вито №АО5652ВО будет провозится груз контрабанды, в том числе и икры.

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После проведения переосвидетельствования указанного автомобиля, таможенное оформление которого осуществлено инспектором таможенного поста "Косонь" Закарпатской таможни ГТС, установлено, что вне таможенного контроля было перемещено 120 банок икры лососевой крупнозернистой по 0,5 кг, а также одежду китайского производства.

В настоящее время продолжается переосвидетельствование.

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