На Закарпатье жена зверски убила мужа топором: подробности и фото 18+

В селе Нижнее Селище Хустского района Закарпатской области женщина топором убило своего мужа.

Как передает местное издание Mukachevo.net, около 23:00 29 ноября между парой произошла ссора во дворе. 48-летняя женщина, находясь в нетрезвом состоянии, нанесла несколько ударов в голову обухом топора своему 48-летнему мужу.

От полученный травм он скончался на месте. Женщина сообщила об этом соседу, а тот вызвал правоохранителей.

Полицейские задержали женщину и поместили в изолятор временного содержания. Начато расследование по факту умышленного убийства.

На Закарпатье жена убила мужа топором mukachevo.net

На Закарпатье жена убила мужа топором mukachevo.net

На Закарпатье жена убила мужа топором mukachevo.net

На Закарпатье жена убила мужа топором mukachevo.net

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Измаильском районе Одесской области 64-летний пенсионер ударил сына ножем в грудь и лег спать. От полученной травмы 41-летний мужчина умер на месте.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!