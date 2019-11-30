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30 ноября • обновлено в 19:51
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На Закарпатье жена зверски убила мужа топором: подробности и фото 18+

4.5т
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В селе Нижнее Селище Хустского района Закарпатской области женщина топором убило своего мужа.

Как передает местное издание Mukachevo.net, около 23:00 29 ноября между парой произошла ссора во дворе. 48-летняя женщина, находясь в нетрезвом состоянии, нанесла несколько ударов в голову обухом топора своему 48-летнему мужу.

От полученный травм он скончался на месте. Женщина сообщила об этом соседу, а тот вызвал правоохранителей.

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Полицейские задержали женщину и поместили в изолятор временного содержания. Начато расследование по факту умышленного убийства.

На Закарпатье жена убила мужа топором

На Закарпатье жена убила мужа топором

mukachevo.net

На Закарпатье жена убила мужа топором

На Закарпатье жена убила мужа топором

mukachevo.net

На Закарпатье жена убила мужа топором

На Закарпатье жена убила мужа топором

mukachevo.net

На Закарпатье жена убила мужа топором

На Закарпатье жена убила мужа топором

mukachevo.net

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Измаильском районе Одесской области 64-летний пенсионер ударил сына ножем в грудь и лег спать. От полученной травмы 41-летний мужчина умер на месте.

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Место
Украина Ужгород
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Сосед - предатель!
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Livesey David
Livesey David
Вытиран АТО, не просыхал видимо.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Скорее всего во время распития Он не осторожно крикнул "Славу Украине", вот и огрёб обухом по кастрюле.
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