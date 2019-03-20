На Закарпатье восьмиклассницы жестоко расправились со школьницей: девочка в больнице

В городе Виноградов, что на Закарпатье, две восьмиклассницы избили ученицу девятого класса. Девочка из-за полученных травм попала в больницу.

Об этом сообщает издание "Народный контроль Закарпатья", передает Zakarpatpost. Инцидент, как стало известно, произошел в школе №6 во время учебного процесса.

По информации СМИ, конфликт между девочками продолжался довольно длительное время. Причем о нем знали учителя. Драка, которая произошла между школьницами, — не первый случай. До этого конфликт происходил на одной из перемен, но тогда драку предотвратил педагог.

На Закарпатье восьмиклассницы жестоко расправились со школьницей Cyprus Moms

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео драки между подростками, снятое в школе №294 Киева . На кадрах запечатлено, как девочка стает на колени перед толпой сверстников.

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