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На Закарпатье пограничники стреляли в контрабандистов: что известно

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Во вторник, 30 июля, на Закарпатье пограничники мобильной заставы Мукачевского отряда, применив оружие, пытались остановили контрабандистов, которые хотели перевезти в Венгрию сигареты.

Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, во время патрулирования они заметили вблизи границы микроавтобус и внедорожник, оба – марки "Mitsubishi". У автомобилей находилась большое количество пакетов в черном полиэтилене (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По информации ГПСУ, водители авто попытались скрыться от пограничников, "осуществляя опасные маневры, которые угрожали жизни и здоровью военнослужащих".

Контрабанда

Контрабанда

ГПСУ

"Наряд совершил предупредительные выстрелы вверх, но, поскольку контрабандисты проигнорировали законные требования правоохранителей, пограничники совершили еще несколько выстрелов по колесам автомобилей", – говорится в сообщении.

Водитель внедорожника продолжил движение, и, несмотря на поврежденные колеса, ему удалось убежать. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение.

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Другое авто и водителя пограничники задержали. На мужчину составлен протокол об административном правонарушении по ст. 185-10 и ст. 204-1 КУоАП.

Обнаруженные 104 ящики табачных изделий (более 50 тысяч пачек) пограничники передали сотрудникам Государственной фискальной службы Украины.

Контрабанда

Контрабанда

ГНПУ

Авто

Авто

ГПСУ

Контрабанда

Контрабанда

ГПСУ

Контрабанда

Контрабанда

ГПСУ

Контрабанда

Контрабанда

ГПСУ

Контрабанда

Контрабанда

ГПСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелся большой скандал из-за действий работников Государственной пограничной службы Украины, которые якобы поиздевались над туристом из Пакистана и депортировали его домой прямо из аэропорта.

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Место
Украина Ужгород
Теги
контрабанда пограничники Государственная пограничная служба Украины оружие
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