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На Закарпатье началась масштабная спецоперация: что происходит. Фото и видео

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В четверг, 24 января, на Закарпатье вооруженные силовики провели спецоперацию с применением спецтехники.

Обыски проходили в минимум 10 домах в городе Рахове и селе Деловое, сообщает Mukachevo.net (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

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Во ходе спецоперации, кроме применения спецтехники, также временно блокировали движение улицы и участки трассы Мукачево – Рогатин.

В Мукачевском пограничном отряде отказались комментировать ситуацию, но официально подтвердили, что на месте работают пограничники совместно с военной прокуратурой.

Спецоперация на Закарпатье

Спецоперация на Закарпатье

Mukachevo.net

Спецоперация на Закарпатье

Спецоперация на Закарпатье

Mukachevo.net

Спецоперация на Закарпатье

Спецоперация на Закарпатье

Mukachevo.net

Спецоперация на Закарпатье

Спецоперация на Закарпатье

Mukachevo.net

Спецоперация на Закарпатье

Спецоперация на Закарпатье

Mukachevo.net

Как сообщал OBOZREVATEL, пьяные иностранцы устроили дебош в Мукачево.

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