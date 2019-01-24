На Закарпатье началась масштабная спецоперация: что происходит. Фото и видео

В четверг, 24 января, на Закарпатье вооруженные силовики провели спецоперацию с применением спецтехники.
Обыски проходили в минимум 10 домах в городе Рахове и селе Деловое, сообщает Mukachevo.net (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).
Во ходе спецоперации, кроме применения спецтехники, также временно блокировали движение улицы и участки трассы Мукачево – Рогатин.
В Мукачевском пограничном отряде отказались комментировать ситуацию, но официально подтвердили, что на месте работают пограничники совместно с военной прокуратурой.
Спецоперация на Закарпатье
Mukachevo.net
Спецоперация на Закарпатье
Mukachevo.net
Спецоперация на Закарпатье
Mukachevo.net
Спецоперация на Закарпатье
Mukachevo.net
Спецоперация на Закарпатье
Mukachevo.net
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