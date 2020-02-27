В четверг, 27 февраля, в селе Белашов на Волыни 6-летний Максим и его 2-летняя сестра Злата заживо сгорели на пожаре в деревянном доме.

Трагедия произошла около двух ночи, когда их 23-летняя мать на пару минут оставила детей на свою 14-летнюю сестру и отправилась к соседям, сообщили на сайте Национальной полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Огонь вспыхнул, когда подросток пошла к сестре. Предварительная причина возгорания – нарушение правил безопасности при использовании печного отопления.

На Волыни дома заживо сгорели маленькие дети Сайт Нацполиции

В селе не могут поверить в случившееся и положительно отзываются о семье, говорится в сюжете 24 Канала. Учительница местной школы рассказала, что за день до трагедии маленький Максим был у нее на подготовительном уроке.

На Волыни дома заживо сгорели маленькие дети Сайт Нацполиции

На Волыни дома заживо сгорели маленькие дети Сайт Нацполиции

"Вот его тетрадь, мы еще только вчера писали с ними цифры. Очень хорошие были впечатления о маме, ребенок ухоженный, чистый, вспоминал всегда свою сестренку, эмоциональный был, любил петь. Никогда не скажет, что в семье какие-то проблемы были", – отметила Людмила Сидлярук.

Тетрадь погибшего мальчика 24 Канал

Правоохранители начали выяснять обстоятельства трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком" и статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

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