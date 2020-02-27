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27 февраля • обновлено в 23:16
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На Волыни дома заживо сгорели маленькие дети

1.3т
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В четверг, 27 февраля, в селе Белашов на Волыни 6-летний Максим и его 2-летняя сестра Злата заживо сгорели на пожаре в деревянном доме.

Трагедия произошла около двух ночи, когда их 23-летняя мать на пару минут оставила детей на свою 14-летнюю сестру и отправилась к соседям, сообщили на сайте Национальной полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Огонь вспыхнул, когда подросток пошла к сестре. Предварительная причина возгорания – нарушение правил безопасности при использовании печного отопления.

На Волыни дома заживо сгорели маленькие дети

На Волыни дома заживо сгорели маленькие дети

Сайт Нацполиции

В селе не могут поверить в случившееся и положительно отзываются о семье, говорится в сюжете 24 Канала. Учительница местной школы рассказала, что за день до трагедии маленький Максим был у нее на подготовительном уроке.

На Волыни дома заживо сгорели маленькие дети

На Волыни дома заживо сгорели маленькие дети

Сайт Нацполиции

На Волыни дома заживо сгорели маленькие дети

На Волыни дома заживо сгорели маленькие дети

Сайт Нацполиции

"Вот его тетрадь, мы еще только вчера писали с ними цифры. Очень хорошие были впечатления о маме, ребенок ухоженный, чистый, вспоминал всегда свою сестренку, эмоциональный был, любил петь. Никогда не скажет, что в семье какие-то проблемы были", – отметила Людмила Сидлярук.

Тетрадь погибшего мальчика

Тетрадь погибшего мальчика

24 Канал

Правоохранители начали выяснять обстоятельства трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком" и статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре пожарные спасли маленькую сову, которая сидела в горящей траве. В сети показали милые фото животного.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Теги
смерть пожар
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