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"На войне так не бывает!" Хомчак рассказал о приказе "не стрелять" на Донбассе

3.2тЧитать материал на украинском

Военным на Донбассе не отдавали приказа не стрелять в ответ на обстрелы террористов.

Об этом в интервью ВВС рассказал новый глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Военный отметил, что такие приказы являются элементом информационно-психологической войны с Россией.

"Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай … На войне такого не бывает. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст, и таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал, и знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут", – пояснил он.

Новости
"Не стрелять в ответ": Тука рассказал о реакции ВСУ на идею Кучмы

Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заверил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".

  • При этом председатель ВР Андрей Парубий заявил, что заявление о том, что ВСУ не должны открывать огонь в ответ на обстрелы террористов на Донбассе, приведет к капитуляции, а не миру.

  • Из-за высказывания Кучмы разгорелся скандал, однако позже выяснилось, что военные не получали "жесткого запрета из Киева на работу артиллерии, если есть хоть какая-то угроза жизни военных", и "они как работали, так и работают".

  • Позже Кучма объяснил свое скандальное заявление по стрельбе на Донбассе. Он подчеркнул, что украинские военные должны стрелять в ответ, когда это происходит за пределами территорий населенных пунктов.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Руслан Хомчак
Место
Украина
Теги
ДонбассвойнаГенеральный штаб ВСУООС
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Комментарии на сайте не модерированы
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Но и приказа нанести упреждающий удар соответствющим калибром артиллерии не было. Хватит вешать лапшу, главком - дезертир и этим все сказанно. Кучма мерзавец "тертый" - "отсебятиной" заниматься не будет.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Ну правильно нужно больше положить пушечного мяса. Всу просто скоро уеечтожит само себя
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