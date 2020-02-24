В Ладыжинском интернате Винницкой области санитарка оставила в горячей ванне 42-летнюю больную с тяжелой формой ДЦП, из-за чего женщина получила 35% ожогов тела.

Сначала медперсонал пытался скрыть вопиющую халатность и только на следующий день пациентку доставили в ожоговое отделение. Об этом идет речь в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Санитарка мыла 42-летнюю подопечную в ванной. В какой-то момент ей показалось, что вода прохладная, поэтому сиделка отпустила кран с горячей водой. Температура жидкости в баке была почти 90 градусов.

На Винничине чуть не сварили заживо пациентку с ДЦП

"Такую горячую воду делают, чтобы нагреть четыре ванны воды", – поделилась медсестра Ладыжинского интерната Любовь Таратута.

Поскольку женщина почти не говорит, она не смогла сразу позвать на помощь. Санитарка же была в перчатках и не почувствовала, что вода сильно горячая.

О том, что произошло, сиделка никому не сказала. Ожоги, которые превратились в открытые раны, заметила другая смена только на следующий день. "Когда утром пошел процесс, то увидели, что большая площадь ожогов. Тогда мы сообщили администрацию, полицию, скорую", – рассказала старшая медсестра интерната Инна Козачук.

Состояние пострадавшей было критическим. "В тяжелом состоянии, потому что ей 42 года. Это можно сравнить с нормальными людьми 90 лет. Именно поэтому такие травмы кипятком – это тяжелая травма", – пояснил заведующий ожоговым отделением областной больницы Василий Нагайчук.

На Винничине в интернате чуть не сварили заживо пациентку с ДЦП Скриншот из видео

В прокуратуре по факту происшествия открыли уголовное производство. Следователи ждут результатов экспертизы. "После получения всех выводов будет принято решение относительно самой медсестры и руководства. Наказание в виде общественных работ или до двух лет ограничения свободы", – пояснил заместитель руководителя Немировской прокуратуры Андрей Бондарь.

В интернате заверили, что виновата именно санитарка. Мол, когда мыла женщину, то нарушила все инструкции – нельзя набирать воду в ванну, когда там подопечный. От работы женщину отстранили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Плисковском психоневрологическом интернате в Винницкой области пациентов удерживали в закрытой комнате с антисанитарными условиями полностью раздетыми.

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