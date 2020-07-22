На Винниччине копа поймали на взятке за дело о похищении человека

На Винниччине копа поймали на взятке.

В Винницкой области задержали при получении взятки за закрытие дела о похищении человека своего коллегу-полицейского.

За такую услугу копу должны были заплатить $5,5 тысяч неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что подозреваемый – инспектор отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП в Винницкой области.

За услугу копу должны были заплатить $5,5 тысяч

"По данным следствия, полицейский, находясь в сговоре с другим стражем, требовал и получил деньги за решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении незаконного лишения свободы человека", – говорится в сообщении.

Полицейского из Винниччины поймали на получении взятки

Полицейскому сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 УК Украины, а в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Сейчас проверяется причастность других сотрудников ГУ Нацполиции в Винницкой области к совершению указанного преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге Днепропетровской области 35-летнего полицейского поймали на взятке и подкупе должностного лица полиции.