На украинском курорте женщина утонула на глазах у сына

В курортном поселке Лазурное Скадовского района Херсонской области женщина утонула на глазах у своего ребенка.

ЧП произошло в трех метрах от берега, ее сын в это время сидел на пляже, передают "Херсонцы".

"20 июля около трех часов дня на центральном участке пляжа отдыхающие заметили, что женщина лет сорока слишком долгое время лежит на воде лицом вниз", - говорится в сообщении.

Они подошли, чтобы поинтересоваться, не нужна ли ей помощь. Однако женщина была уже мертвой – по всей вероятности, у нее от перепада температур воды и воздуха остановилось сердце.

Иллюстрация "Херсонцы"

Сотрудники полиции, которые приехали по вызову, установили, что женщина с ребенком и со своим знакомым приехали из Черниговской области на машине.

"Знакомый заберет ребенка из Лазурного, и доставит его назад на Черниговщину к родственником. Там будет решаться его дальнейшая судьба", - рассказал начальник Скадовского отдела Национальной полиции Алексей Пешков.

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