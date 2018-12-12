На Тернопольщине священники устроили побоище в храме: видео ''схватки''

На Тернопольщине в селе Венятинцы Залещицкого района священники подрались в храме прямо во время богослужения.

Так, в церковь прихода Успения Пресвятой Богородицы пытался зайти архиепископ Тихон (Петранюк), который хотел зачитать указ о запрете в служении клирику УАПЦ Тернопольской епархии протоиерею Иоанну Бойко, пишет "20 хвилин".(Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Прихожане встали на защиту священника и закрыли перед Тихоном двери в церковь, но тот все-таки вошел. После толкотни и словесной перепалки в ход пошли кулаки.

Как оказалось, отец Иоанн к тому моменту уже третий месяц являлся клириком Тернопольской и Теребовлянской Епархии Киевского патриархата и подчинялся Преосвященнейшему Епископу Тернопольскому и Теребовлянскому Павлу (Кравчуку).

Иоанну сломали ребра, у него сотрясение мозга, он в больнице на стационарном лечении.

Драке в церкви предшествовало опубликование указа управляющего Тернопольской епархии УАПЦ архиепископа Тихона (Петранюка), выданного настоятелю Церкви Успения Пресвятой Богородицы отцу Ивану Бойко.

"Мы обратились за комментарием к владыке Павлу. Он пока отказался реагировать на эту ситуацию, хотя подтвердил факт принадлежности прихода Успения Пресвятой Богородицы села Винятинцы Залещицкого района к Киевскому патриархату. Также Владыка Павел сказал, что соответствующий рапорт был направлен Филарету", — сообщили в пресс-службе архиепархии УАПЦ.

Там утверждают, что Тихон своим поведением развалил и так одну из самых бедных епархий Киевского патриархата.

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