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15 октября • обновлено в 22:59
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На Сумщине подорвали автомобиль: есть жертва

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В одном из сел Конотопского района Сумской области во вторник, 15 октября, произошел взрыв в авто, вследствие которого погиб человек.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции. Сообщается, что местный житель на заднем сиденье своего автомобиля (который находился в гараже длительное время незапертым) обнаружил предмет, похожий на гранату.

"Для того, чтобы выяснить, что это, пригласил своего знакомого. Во время того, как человек осматривал "находку", произошел взрыв. В результате он получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу", – говорится в сообщении. Известно, что погибшему было 39 лет.

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Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехали начальник ГУНП области, руководство местного отдела полиции, криминалистическая лаборатория, специалисты-взрывотехники.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство. Проводятся неотложные первоочередные следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств, которые привели к гибели человека.

Также полицейские устанавливают, каким образом взрывоопасный предмет оказался в салоне авто.

Место инцидента

Место инцидента

npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 13 октября в Киеве неизвестные взорвали банкомат в отделении ПриватБанка в Святошинском районе, на улице Королева. Правоохранители начали розыск злоумышленников.

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