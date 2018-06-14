На Ривненщине толпа копателей янтаря напала на полицейских

В Ривненской области копатели янтаря напали на полицейских, которые перевозили изъятую с места незаконной добычи мотопомпу.

"В урочище Баньки более 50 человек перегородили дорогу полицейским, которые транспортировали изъятую мотопомпу, и прибегли к противоправным действиям, повредив два служебных автомобиля и нанеся телесные повреждения двум стражам порядка. У них диагностировали ушибы и ссадины", – сообщила пресс-служба областного управления полиции.

Нападение на полицейских на Ривненщине

Это произошло 14 июня. Одного из участников инцидента, 38-летнего жителя Клесова, задержали и доставили в Рокитновское отделение полиции.

"Решается вопрос о внесении сведений по фактам сопротивления и умышленного причинения работникам правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей по частям 2 статей 342, 345 Уголовного кодекса Украины", – резюмировали в пресс-службе.

Нападение на полицейских на Ривненщине

Нападение на полицейских на Ривненщине

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая в Луцке нетрезвый избил патрульную, ударив ее головой об стену.