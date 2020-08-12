В Тысменецком районе Ивано-Франковской области автомобиль Mercedes-Benz сбил насмерть 15-летнего пареня.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник в правоохранительных органах, ДТП произошло поздно вечером 11 августа.

"В полицию поступило сообщением о том, что 11 августа, около 23:30, в селе Березовка произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что Mercedes-Benz сбил 15-летнего парня. От полученных травм подросток скончался", – сообщил источник.

На Прикарпатье Mercedes сбил насмерть 15-летнего мальчика фото полиции

На Прикарпатье Mercedes сбил насмерть 15-летнего мальчика фото полиции

Правоохранители устанавливают детали происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночь на воскресенье, 9 августа, в Одессе на улице Атамана Головатого произошло ДТП с пострадавшими. В авто находилось трое парней, которые получили серьезные травмы, и девушка, которая незначительно пострадала.