Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Полтавщине мужчина сжег себя из-за ссоры с женой

724 Читать материал на украинском

В селе Рашовка Полтавской области, во дворе дачного хозяйства, 57-летний житель города Киев покончил жизнь самоубийством. После ссоры с женой он облил себя бензином и поджег.

Как написала пресс-служба полиции Полтавской области, сообщение о ЧП поступило в милицию Гадяцкого района от медиков 20 августа около 11:20.

От полученных ожогов мужчина скончался на месте происшествия. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Мужчина сжег себя из-за ссоры с женой

Мужчина сжег себя из-за ссоры с женой

Новости
В Киеве мужчина перерезал горло жене и пытался покончить с собой: фото 18+

Данные внесли в Единый реестр досудебного расследования по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 19 августа, в селе Слобожанское Нововодолажского района Харьковской области, во дворе дачного дома, соседка обнаружила тело 15-летней девушки, которая покончила жизнь самоубийством. Несовершеннолетняя повесилась на веревке, которую привязала к ветке дерева. Причиной поступка могло стать то, что недавно она рассталась со своим парнем.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина Полтава
Тег
самоубийство
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
надеюсь это был Порошенко?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...