На Полтавщине мужчина сжег себя из-за ссоры с женой

В селе Рашовка Полтавской области, во дворе дачного хозяйства, 57-летний житель города Киев покончил жизнь самоубийством. После ссоры с женой он облил себя бензином и поджег.

Как написала пресс-служба полиции Полтавской области, сообщение о ЧП поступило в милицию Гадяцкого района от медиков 20 августа около 11:20.

От полученных ожогов мужчина скончался на месте происшествия. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Мужчина сжег себя из-за ссоры с женой

Данные внесли в Единый реестр досудебного расследования по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 19 августа, в селе Слобожанское Нововодолажского района Харьковской области, во дворе дачного дома, соседка обнаружила тело 15-летней девушки, которая покончила жизнь самоубийством. Несовершеннолетняя повесилась на веревке, которую привязала к ветке дерева. Причиной поступка могло стать то, что недавно она рассталась со своим парнем.

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