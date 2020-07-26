В Азовском море на глазах у людей погибла девушка: никто не бросился спасать. Видео 18+

В море у пляжа в Тубале в Приазовском районе Запорожской области в субботу, 25 июля, утонула девушка.

Когда она купалась, на побережье был шторм, однако что именно стало причиной трагедии, пока неизвестно, пишет РИА "Мелитополь".

Отмечается, что реанимационные мероприятия, которые проводили медики, не вернули девушку к жизни.

Очевидица происшествия Созинова Надежда написала на странице в Instagram, что девушка отдыхала на пляже в компании, однако купалась одна.

"Ее подруги или родственники прибежали, когда уже прошло минут 20 после обнаружения тела", – написала женщина.

По ее словам, момент, когда девушка ушла под воду, видел пожилой мужчина, однако он ничего не предпринял, чтобы помочь утопающей.

"Когда ей оказывали помощь, заговорил дед, стоящий рядом: "Она еще час назад пошла купаться, я видел как она ушла под воду. Ее затянуло". С совершенно невозмутимым лицом. И только потом, когда я отошла от шока, я поняла, он видел и стоял ждал час", – рассказала очевидица. Она добавила, что ближайшая бригада скорой находилась от места происшествия за 27 километров.

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