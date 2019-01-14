Грабят церкви и поселки. Банды устроили беспредел в ''Л/ДНР''

На оккупированном Донбассе банды мародеров цинично грабят местных жителей. Чаще всего налетчики обносят квартиры и дома тех, кто уехал на подконтрольную территорию. Выносят все, что могут продать. Достается и хозяевам дач – у них воры забирают урожай и даже консервацию.

OBOZREVATEL пообщался с переселенцами и жителями оккупированного Донбасса.

Главное:

Квартиры в Донецке обворовывают даже соседи, которые знают, что владельцы уехали на подконтрольную территорию.

В Луганской области стали грабить даже церкви, забирая все самое ценное.

На дорогах Донбасса останавливают и обносят автобусы, на которых местные жители возвращаются с закупок.

Грабили поселками

По словам местных жителей оккупированного Донбасса, больше всего грабежей было в 2014 и в 2015 годах, но и сейчас ситуация не намного лучше. Переселенка из Донецка Виктория рассказала OBOZREVATEL, что этой осенью сильно жаловались на воровство владельцы дач.

"Люди вырастили урожай, картошку, свеклу, лук, морковь – в основном хранят в подвалах на дачах. Там же и консервацию оставили. Так, говорят, в ноябре, когда похолодало и владельцы уже поуезжали, грабители вывезли все, что могли, даже банки с помидорами и огурцами. Причем грабили опять таки поселки полностью", – говорит Виктория.

Жители Донецка боятся оставлять авто во дворе дома Twitter В Теме

Одна из жителей Донецка, пенсионерка Валентина Яковлевна рассказала нам, что сейчас в основном обворовывают квартиры тех, кто выехал на подконтрольную территорию.

"Есть подозрение, что в некоторых случаях действуют соседи. Они точно знают, в каких квартирах не живут люди, и кто за ними присматривает", – подчеркнула женщина.

По словам пенсионерки, так у них в доме ограбили сразу несколько квартир.

"Действовали ночью. Двери были аккуратно вскрыты, никакого взлома. Вынесли ковры, технику, люстры, даже книги. В одной квартире украли посуду, дорогие кастрюли и столовые приборы, детские вещи. Чем-то сами потом пользуются, а остальное продают. Знакомая говорила, что видела на толкучке у рынка соседа, который торговал детскими вещами. Она подозревает, что это его сын воровал, он в местном "ополчении" раньше был", – говорит Валентина Яковлевна.

Также переселенцы иногда отыскивают свои вещи на сайтах бесплатных объявлений.

"Отец мой хранил дорогой баян у себя в доме. Он ему от деда достался. Когда все началось, мы уехали в Киев, не до баяна было. Дом находится в районе, где часто стреляли. Поэтому мы туда года три не ездили, сосед присматривал иногда. Как-то дом ограбили, вынесли ценные вещи и баян. Так я потом через пару месяцев отыскал его в интернете, продавали по смешной цене. Отец расстроился, но что уж поделаешь. А у некоторых дома подчистую грабили, даже двери и стеклопакеты выносили, джакузи снимали. Один сосед имел очень дорогой дом. Они все сбежали как только начались обстрелы. Так из его дома потом воры вынесли несколько дорогих часов, сейф с деньгами, картины", – пояснил OBOZREVATEL бывший житель Донецка Виктор.

Жертв ищут на сайтах объявлений

Страдают жители и других оккупированных городов. Например, в Луганске действовала банда, куда входили четверо так называемых "ополченцев". Жертв они подбирали на сайтах бесплатных объявлений. Размещали объявление о том, что продают что-то дорогое, но по небольшой цене. Таким образом, находили покупателей с деньгами, а потом их же и грабили.

На Луганщине обносят и церкви. Воры выносят иконы, позолоченные вещи, ящики с пожертвованиями, золотые и серебряные цепочки и крестики. Причем, в последнее время подобные преступления участились.

"Просто грабить уже нечего, люди обнищали. Весь бизнес уже поотжимали. Поэтому перешли на церкви", – отметил в беседе с OBOZREVATEL луганчанин Иван, у которого еще в 2014-м году отобрали бизнес.

Достается и жителям оккупированного Донбасса, которые ездят за более дешевыми и качественными продуктами на мирную территорию.

Смотрите видео по теме:

"Моя кума возвращалась с продуктами из Днепра. К Рождеству накупила копченостей, сладостей, везла шампанское, коньяк. Мало того, что на КПП у нее бутылку коньяка отобрали. По дороге автобус остановили двое вооруженных грабителей и забрали у всех алкоголь, у нее еще и какой-то балык вытащили из сумки. Словом, вернулась она домой с полупустой сумкой", – жалуется нам переселенка из Донбасса Анастасия.

Местные жители рассказывают, что притесняют и торговцев на рынке.

"Моя мама была свидетелем на рынке в Донецке. Откуда-то из села приехала "газель" с картошкой и продавали ее дешево, по 10 грн за кило. В Донецке сейчас картошка по 14-15 грн. Очередь выстроилась, а через некоторое время подъехала машина, оттуда вышли двое в камуфляжной форме, отозвали продавца, поговорили с ним. Уехали, а цена на картошку сразу стала 12 грн. Видимо, придется делиться с этими бандитами", – подытожила Анастасия.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!