МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Грабят церкви и поселки. Банды устроили беспредел в ''Л/ДНР''

1.4тЧитать материал на украинском

На оккупированном Донбассе банды мародеров цинично грабят местных жителей. Чаще всего налетчики обносят квартиры и дома тех, кто уехал на подконтрольную территорию. Выносят все, что могут продать. Достается и хозяевам дач – у них воры забирают урожай и даже консервацию.

OBOZREVATEL пообщался с переселенцами и жителями оккупированного Донбасса.

Главное:

  • Квартиры в Донецке обворовывают даже соседи, которые знают, что владельцы уехали на подконтрольную территорию.

  • В Луганской области стали грабить даже церкви, забирая все самое ценное.

  • На дорогах Донбасса останавливают и обносят автобусы, на которых местные жители возвращаются с закупок.

Грабили поселками

По словам местных жителей оккупированного Донбасса, больше всего грабежей было в 2014 и в 2015 годах, но и сейчас ситуация не намного лучше. Переселенка из Донецка Виктория рассказала OBOZREVATEL, что этой осенью сильно жаловались на воровство владельцы дач.

Грабят церкви и поселки. Банды устроили беспредел в ''Л/ДНР''

"Люди вырастили урожай, картошку, свеклу, лук, морковь – в основном хранят в подвалах на дачах. Там же и консервацию оставили. Так, говорят, в ноябре, когда похолодало и владельцы уже поуезжали, грабители вывезли все, что могли, даже банки с помидорами и огурцами. Причем грабили опять таки поселки полностью", – говорит Виктория.

Жители Донецка боятся оставлять авто во дворе дома

Жители Донецка боятся оставлять авто во дворе дома

Twitter В Теме

Одна из жителей Донецка, пенсионерка Валентина Яковлевна рассказала нам, что сейчас в основном обворовывают квартиры тех, кто выехал на подконтрольную территорию.

"Есть подозрение, что в некоторых случаях действуют соседи. Они точно знают, в каких квартирах не живут люди, и кто за ними присматривает", – подчеркнула женщина.

Новости
Как отжимают жилье в Донецке. Схема

По словам пенсионерки, так у них в доме ограбили сразу несколько квартир.

"Действовали ночью. Двери были аккуратно вскрыты, никакого взлома. Вынесли ковры, технику, люстры, даже книги. В одной квартире украли посуду, дорогие кастрюли и столовые приборы, детские вещи. Чем-то сами потом пользуются, а остальное продают. Знакомая говорила, что видела на толкучке у рынка соседа, который торговал детскими вещами. Она подозревает, что это его сын воровал, он в местном "ополчении" раньше был", – говорит Валентина Яковлевна.

Грабят церкви и поселки. Банды устроили беспредел в ''Л/ДНР''

Также переселенцы иногда отыскивают свои вещи на сайтах бесплатных объявлений.

"Отец мой хранил дорогой баян у себя в доме. Он ему от деда достался. Когда все началось, мы уехали в Киев, не до баяна было. Дом находится в районе, где часто стреляли. Поэтому мы туда года три не ездили, сосед присматривал иногда. Как-то дом ограбили, вынесли ценные вещи и баян. Так я потом через пару месяцев отыскал его в интернете, продавали по смешной цене. Отец расстроился, но что уж поделаешь. А у некоторых дома подчистую грабили, даже двери и стеклопакеты выносили, джакузи снимали. Один сосед имел очень дорогой дом. Они все сбежали как только начались обстрелы. Так из его дома потом воры вынесли несколько дорогих часов, сейф с деньгами, картины", – пояснил OBOZREVATEL бывший житель Донецка Виктор.

Жертв ищут на сайтах объявлений

Страдают жители и других оккупированных городов. Например, в Луганске действовала банда, куда входили четверо так называемых "ополченцев". Жертв они подбирали на сайтах бесплатных объявлений. Размещали объявление о том, что продают что-то дорогое, но по небольшой цене. Таким образом, находили покупателей с деньгами, а потом их же и грабили.

Новости
Сбылась мечта идиота: в Луганске очередь за яйцами

На Луганщине обносят и церкви. Воры выносят иконы, позолоченные вещи, ящики с пожертвованиями, золотые и серебряные цепочки и крестики. Причем, в последнее время подобные преступления участились.

"Просто грабить уже нечего, люди обнищали. Весь бизнес уже поотжимали. Поэтому перешли на церкви", – отметил в беседе с OBOZREVATEL луганчанин Иван, у которого еще в 2014-м году отобрали бизнес.

Достается и жителям оккупированного Донбасса, которые ездят за более дешевыми и качественными продуктами на мирную территорию.

Смотрите видео по теме:

"Моя кума возвращалась с продуктами из Днепра. К Рождеству накупила копченостей, сладостей, везла шампанское, коньяк. Мало того, что на КПП у нее бутылку коньяка отобрали. По дороге автобус остановили двое вооруженных грабителей и забрали у всех алкоголь, у нее еще и какой-то балык вытащили из сумки. Словом, вернулась она домой с полупустой сумкой", – жалуется нам переселенка из Донбасса Анастасия.

Грабят церкви и поселки. Банды устроили беспредел в ''Л/ДНР''

Местные жители рассказывают, что притесняют и торговцев на рынке.

"Моя мама была свидетелем на рынке в Донецке. Откуда-то из села приехала "газель" с картошкой и продавали ее дешево, по 10 грн за кило. В Донецке сейчас картошка по 14-15 грн. Очередь выстроилась, а через некоторое время подъехала машина, оттуда вышли двое в камуфляжной форме, отозвали продавца, поговорили с ним. Уехали, а цена на картошку сразу стала 12 грн. Видимо, придется делиться с этими бандитами", – подытожила Анастасия.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина
Теги
Новости Донбассаграбят квартиры
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Не правда. Это продналог на нужды рышпублики. Каждый житель обязан делится товарами которые он добыл на укропской территории с ополченцами. Как говориться купил себе, купи и защитнику, а то хули кататься.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Да здравствует великая, справедливая и счастливая Наварасия, Путин, введи ещё...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги