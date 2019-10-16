На Одесщине "Волга" влетела в маршрутку: 1 погибшая, 4 раненых. Первые кадры ДТП

На Старокиевском шоссе на Одесщине в среду, 16 октября, произошло ДТП при участии легкового авто "Волга" и маршрутки, в результате которого погибла 82-летняя женщина.

Еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Предварительно установлено, что 52-летний водитель легковушки, съезжая с главной дороги на второстепенную, не предоставил преимущество встречному транспорту и совершил столкновение с автобусом сообщением "Доброслав-Одесса".

На Одесщине "Волга" влетела в маршрутку Нацполиция

На Одесщине ДТП с маршруткой Нацполиция

"В результате происшествия 82-летняя пассажирка "Волги" погибла на месте, еще четверо пассажиров маршрутного такси получили незначительные телесные повреждения", – сказано в сообщении.

На место ДТП выехала следственно-оперативная группа. Инициирован вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Днепром у маршрутки на ходу оторвало колеса, из-за чего транспортное средство занесло на встречную полосу.

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