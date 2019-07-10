На Одесщине нашли повешенным экс-главу РГА: что о нем известно

На Одесщине в собственном доме нашли повешенным мужчину, который ранее стрелял в народного депутата. Следов насилия на теле погибшего не обнаружено.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области. 9 июля, по ходатайству прокуратуры, ему должна была избираться мера пресечения, однако на заседание суда он не пришел.

В то же время "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнила, что погибший – экс-глава Белгород-Днестровской РГА Одесской области Владимир Зинченко.

В мае он стрелял в нардепа Александра Урбанского из-за чего попал в СИЗО. Позже его отправили под домашний арест.

В 2010 году распоряжением президента Виктора Януковича Зинченко был уволен с должности председателя Белгород-Днестровской районной государственной администрации (Одесская область). Причина в документе не указана.

Владимир Зинченко

Ранее чиновник был повторно назначен на пост главы РГА, после того, как в этот же день был уволен "в связи с окончанием срока полномочий" президента Виктора Ющенко.

Зинченко руководил районом в течение пяти лет. В мае 2009 года суд приговорил к 10 годам лишения свободы экс-заместителя председателя Белгород-Днестровской райгосадминистрации. В июне 2008-го первый заместитель и заместитель председателя РГА были взяты с поличным — при получении мзды в размере 2 млн грн за "решение" земельного вопроса. Причем это лишь аванс: чиновники требовали 10 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от фракции БПП Александр Урбанский вечером 7 мая получил огнестрельное ранение в ногу во время конфликта в отеле "Хуторок у Зины" в Одесской области. Конфликт произошел из-за его жены.

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