Насиловал отчим: на Николаевщине забеременела малолетняя девочка

В пятницу, 25 октября, в Кривоозерском районе на Николаевщине у 13-летней девочки призналась, что забеременела после изнасилования отчимом.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Николаевской области. Признаки беременности у ребенка заметили сотрудники социальной службы, которые пришли проверить условия в семье.

При этом, мать заверила, что ничего не знала об отцовстве мужа. Отметим, семья находилась на учете неблагополучных.

На Николаевщине девочка забеременела от отчима Факты

Об увиденном соцслужба сразу уведомила полицию, которая открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 155 "Половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Полиция начала с допроса отчима. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сахновщинском районе Харьковской области правоохранители заподозрили местного жителя в неоднократных изнасилованиях 13-летней сводной сестры.

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