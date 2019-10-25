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25 октября • обновлено в 23:34
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Насиловал отчим: на Николаевщине забеременела малолетняя девочка

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В пятницу, 25 октября, в Кривоозерском районе на Николаевщине у 13-летней девочки призналась, что забеременела после изнасилования отчимом.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Николаевской области. Признаки беременности у ребенка заметили сотрудники социальной службы, которые пришли проверить условия в семье.

При этом, мать заверила, что ничего не знала об отцовстве мужа. Отметим, семья находилась на учете неблагополучных.

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На Николаевщине девочка забеременела от отчима

На Николаевщине девочка забеременела от отчима

Факты

Об увиденном соцслужба сразу уведомила полицию, которая открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 155 "Половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Полиция начала с допроса отчима. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сахновщинском районе Харьковской области правоохранители заподозрили местного жителя в неоднократных изнасилованиях 13-летней сводной сестры.

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Место
Украина
Теги
домашнее насилие насилие в семье сексуальное насилие
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