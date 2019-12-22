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22 декабря • обновлено в 18:45
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Привязал камень и утопил: стало известно о жутком убийстве "невесты" на Николаевщине

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В Николаевской области 44-летний мужчина утопил в реке свою невесту, которая приехала к нему со свадебным платьем и кольцами.

Тело 39-летней женщины рыбаки случайно нашли в Южном Буге еще 1 августа, передает пресс-служба областной полиции.

Уточняется, что инцидент произошел в селе Себино Новоодесского района. Труп, который пробыл в воде около недели, был завернут в одеяло и связан веревкой с камнем.

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Личность жертвы полицейские установили благодаря серебряной цепочке с крестиком и кулоном, которые были на женщине. Украшения узнала подруга погибшей, личность подтвердила и молекулярно-генетическая экспертиза.

Украшения жертвы

Украшения жертвы

mk.npu.gov.ua

Женщина была родом из Львова, в последнее время она жила на Николаевщине.

Благодаря помощи оперативников Шевченковского отдела полиции Львовщины николаевским правоохранителям удалось выяснить связи жертвы и мотив убийства, а через неделю – выйти на злоумышленника.

Выяснилось, что в 2017 году житель Себино познакомился с погибшей в санатории во Львовской области. Там у них завязались отношения, потом они решили жить вместе, и для этого женщина даже продала свое жилье и переехала.

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Мужчина нигде не работал, поэтому впоследствии ей пришлось вернуться домой, чтобы заработать денег. В это время злоумышленник начал сожительствовать с другой женщиной, втайне от нее вел общение в сети еще с несколькими, а потерпевшей по телефону продолжал обещать жениться.

22 июля, уже приобретя все необходимое для свадьбы: платье, кольца и другую атрибутику, она приехала в Николаевскую область.

Будущего мужа попросила встретить, он так и сделал, однако привести женщину домой злоумышленник не мог, поскольку там была любовница. Преступник пригласил невесту купить спиртное, прогуляться у местного оврага и обсудить дальнейшую совместную жизнь.

По словам злоумышленника, во время разговора женщина употребляла алкоголь. Пытаясь встать с земли, она якобы не удержалась и упала с обрыва примерно с четырехметровой высоты, потеряв сознание.

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Мужчина бросил ее без сознания, пошел домой и лег спать. Проснувшись утром, он взял с собой веревку и одеяло, вернулся на место трагедии, завернул потерпевшую, притащил к реке, привязал к телу камень, потом положил в лодку, отвез на середину водоема и выбросил.

Экспертиза показала, что в этот момент женщина была еще жива, а смерть наступила из-за того, что она захлебнулась водой.

16 декабря, собрав все доказательства и проведя ряд экспертиз, при процессуальной поддержке местной прокуратуры, следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК).

21 декабря суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Подозреваемый

Подозреваемый

mk.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее черкасщанин до смерти забил свою сожительницу кухонной скалкой. Тело женщины он выбросил в силосную яму и присыпал землей.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Криминал
Место
Украина Николаев
Теги
убийство фотографии Национальная полиция Украины
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
АТОшник в тельняшке, окраине есть чем гордится.
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Marozov Nicolay, дрочишь? смотри, монитор не забрызгай, пригодится ещё
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