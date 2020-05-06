Главная Новости
6 мая • обновлено в 22:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Минские переговоры могут попасть преступники – Тука

3.2т
Читать материал на украинском

Представлять "ДНР" и "ЛНР" в консультативном совете Трехсторонней контактной группы по Донбассу, несмотря на озвученные в Офисе президента требования, смогут лица с гражданством РФ и преступники.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Он обратил внимание на ряд "нестыковок" в тематическом заявлении главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Даже если кое-кто из жителей оккупированных территорий получил гражданство Российской Федерации, но этот человек юридически не лишен гражданства Украины, то никаких юридических оснований отказывать в участии в такой достаточно провокационной ситуации нет", – заметил он.

Тука добавил, что требование об участии в диалоге только лиц, не совершивших преступление, также сомнительно. "Ермак имеет юридическое образование, и должен понимать, что факт совершения преступления устанавливается исключительно решением суда", – заявил он.

Экс-чиновник обратил внимание и на то, что глава ОП ожидает от России зеркальной реакции как стороны переговоров, в то время как Россия таковой себя не считает. "И этим объясняется позиция России, которая заявляет: Киеву придется либо наблюдать пустые стулья со стороны российской делегации, которую якобы ожидает Ермак, либо согласиться на проведение подобных форматов с представителями так называемых ДНР и ЛНР", – сказал Тука.

Как писал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в состав нового консультативного совета в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы войдут исключительно граждане Украины, не участвовавшие в войне на Донбассе и не совершавшие преступлений.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Мирные переговоры в Минске" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Мирные переговоры в Минске Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Новости ObozTV Итоги Эксклюзив
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
2
Смешно
6
Интересно
11
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Перепил Недо
Перепил Недо
Не могут, а именно будут преступники, ведь любое сотрудничество с оккупационной властью (коллаборационизм) рассматривается ККУ как преступление.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Перепил Недо, однозначно, как с одной стороны так и с другой.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13184.

    Вылечились: 2097. Умерли: 327.

  • В мире заболели уже более 3,7 миллиона человек, погибли – 261 тысяча.

  • Исследователи установили связь между ожирением и смертностью от коронавируса.

  • Ученые заявили об активных мутациях COVID-19 – их уже было 198!

  • Оказывается, что коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги