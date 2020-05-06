На Минские переговоры могут попасть преступники – Тука

Представлять "ДНР" и "ЛНР" в консультативном совете Трехсторонней контактной группы по Донбассу, несмотря на озвученные в Офисе президента требования, смогут лица с гражданством РФ и преступники.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Он обратил внимание на ряд "нестыковок" в тематическом заявлении главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Даже если кое-кто из жителей оккупированных территорий получил гражданство Российской Федерации, но этот человек юридически не лишен гражданства Украины, то никаких юридических оснований отказывать в участии в такой достаточно провокационной ситуации нет", – заметил он.

Тука добавил, что требование об участии в диалоге только лиц, не совершивших преступление, также сомнительно. "Ермак имеет юридическое образование, и должен понимать, что факт совершения преступления устанавливается исключительно решением суда", – заявил он.

Экс-чиновник обратил внимание и на то, что глава ОП ожидает от России зеркальной реакции как стороны переговоров, в то время как Россия таковой себя не считает. "И этим объясняется позиция России, которая заявляет: Киеву придется либо наблюдать пустые стулья со стороны российской делегации, которую якобы ожидает Ермак, либо согласиться на проведение подобных форматов с представителями так называемых ДНР и ЛНР", – сказал Тука.

Как писал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в состав нового консультативного совета в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы войдут исключительно граждане Украины, не участвовавшие в войне на Донбассе и не совершавшие преступлений.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!