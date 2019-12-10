На Львовщине школьный автобус попал в страшное ДТП: пострадали дети. Фото

Во вторник, 10 декабря, в селе Коростов Сколевского района Львовской области школьный автобус "ТАТА" столкнулся с легковым автомобилем "Пежо 308", в результате чего пострадали 5 человек, 3 из них – дети.

Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что за рулем автобуса находился 46-летний мужчина. Что стало причиной аварии, пока не установлено.

На Львовщине попал в ДТП автобус с детьми Пресс-служба Нацполиции

На Львовщине попал в аварию автобус с детьми Пресс-служба Нацполиции

Вследствие ДТП телесные повреждения получили трое пассажиров автобуса, жители города Сколе в возрасте 11-17 лет, а также водитель и пассажирка "Пежо", 24-летняя киевлянка.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок или без такового.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле села Старое Бориспольского района Киевской области 9 декабря произошло страшное ДТП. Водитель авто наехал на двух детей, которые переходили дорогу.

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