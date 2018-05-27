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На Львовщине нашли мертвым военного

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Во Львовской области нашли мертвым украинского военнослужащего.

Тело 38-летнего воина обнаружили возле Яворовского военного полигона. Об этом передает УНИАН со ссылкой на сообщение руководителя Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александра Поронюка.

Согласно информации, в одной из лесопосадок возле Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) в субботу, 26 мая, обнаружили мертвым военнослужащего, который проходил переподготовку по одной из военных специальностей.

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"Обстоятельства смерти военнослужащего устанавливают сотрудники военной службы правопорядка и военной прокуратуры", - сообщил Поронюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе погиб украинский морпех.

Место
УкраинаЛьвов
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