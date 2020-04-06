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6 апреля • обновлено в 21:13
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На Луганщине умер ребенок с подозрением на коронавирус: родителям грозит тюрьма

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В Лисичанске (Луганская область) 5 апреля от гнойной пневмонии умерла 8-летняя девочка. Однако у ребенка было подозрение на коронавирус, медики взяли анализы для теста.

Родители ребенка подозреваются в халатном отношении и могут сесть в тюрьму на длительный срок, передает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, родители девочки злоупотребляли алкогольными напитками, не выполняли родительские обязанности и вели аморальный образ жизни.

"В декабре 2018 года детей из этой семьи изъяли и поместили в центр социально-психологической реабилитации, а родителей привлекли к административной ответственной по ч. 1 ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). После проведения с ними профилактической работы, дети были возвращены в семью по заявлению матери.

С начала марта 2020 года девочка вместе со своей 5-летней сестрой проживала с бабушкой. В течение недели у нее была высокая температура и кашель. Впрочем, родные ребенка к врачам не обращались, считая, что это обычная простуда. За это время умершая контактировала только с бабушкой и младшей сестрой", – сказано в сообщении.

Все обстоятельства смерти ребенка будут устанавливаться в процессе досудебного расследования.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы", – отметили в прокуратуре.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 6 апреля усиливаются карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса. Отныне в общественных местах введен обязательный "масочный режим", а на улицу нельзя выходить без документов.

В Украине состоянием на утро 6 апреля зафиксировано 1319 случаев коронавируса.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина Луганск
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