На Луганщине прогремел взрыв: пострадали мирные жители. Фото с места ЧП

В районе Попасной Луганской области при проведении сельскохозяйственных работ двое трактористов подорвались на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом сообщил заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко на своей странице в Facebook. "Пострадавшие ребята, жители села Троицкое 1993 и 1971 г. р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия", – написал он. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы в хирургическом отделении Попаснянской центральной районной больницы и получают необходимую помощь. Их состояние здоровья удовлетворительное.

Взрыв на Луганщине Facebook Юрия Клименко

Клименко напомнил, что за период боевых действий на востоке Украины в результате подрывов погибли около 300 гражданских лиц, еще 600 – получили ранения. Среди пострадавших – 125 детей, из которых 27 погибли.

Facebook Юрия Клименко

Facebook Юрия Клименко

Facebook Юрия Клименко

Facebook Юрия Клименко

Facebook Юрия Клименко

Facebook Юрия Клименко

Facebook Юрия Клименко

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в пятницу, 7 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза – с применением запрещенных минскими соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм. Погибли два бойца ООС, 11 ранены.

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