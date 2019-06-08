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На Луганщине прогремел взрыв: пострадали мирные жители. Фото с места ЧП

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В районе Попасной Луганской области при проведении сельскохозяйственных работ двое трактористов подорвались на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом сообщил заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко на своей странице в Facebook. "Пострадавшие ребята, жители села Троицкое 1993 и 1971 г. р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия", – написал он. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы в хирургическом отделении Попаснянской центральной районной больницы и получают необходимую помощь. Их состояние здоровья удовлетворительное.

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Взрыв на Луганщине

Взрыв на Луганщине

Facebook Юрия Клименко

Клименко напомнил, что за период боевых действий на востоке Украины в результате подрывов погибли около 300 гражданских лиц, еще 600 – получили ранения. Среди пострадавших – 125 детей, из которых 27 погибли.

На Луганщине прогремел взрыв: пострадали мирные жители. Фото с места ЧП

Facebook Юрия Клименко

На Луганщине прогремел взрыв: пострадали мирные жители. Фото с места ЧП

Facebook Юрия Клименко

На Луганщине прогремел взрыв: пострадали мирные жители. Фото с места ЧП

Facebook Юрия Клименко

На Луганщине прогремел взрыв: пострадали мирные жители. Фото с места ЧП

Facebook Юрия Клименко

На Луганщине прогремел взрыв: пострадали мирные жители. Фото с места ЧП

Facebook Юрия Клименко

На Луганщине прогремел взрыв: пострадали мирные жители. Фото с места ЧП

Facebook Юрия Клименко

На Луганщине прогремел взрыв: пострадали мирные жители. Фото с места ЧП

Facebook Юрия Клименко

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в пятницу, 7 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза – с применением запрещенных минскими соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм. Погибли два бойца ООС, 11 ранены.

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Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
УкраинаЛуганск
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Новости ЛНР
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