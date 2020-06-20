Бывший АТОшник пытался подорвать госпиталь и ж/д станцию на Луганщине

На Луганщине бывший АТОшник хотел совершить подрыв госпиталя и ж/д станции

В Луганской области в субботу, 20 июня, задержали бывшего военного, воевавшего на Донбассе, который хотел взорвать госпиталь в Северодонецке и железнодорожную станцию в пгт. Рубежное.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины на официальном сайте. Подчеркивается, что правоохранители предупредили совершение ряда террористических актов.

Досудебное расследование установило, что экс-военнослужащий Вооруженных сил, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе ООС в Донецкой области, хотел перейти линию разграничения и устроиться на службу в оккупационной администрации РФ в Луганской области.

Гражданин планировал совершить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения.

На Луганщине бывший АТОшник хотел совершить подрыв госпиталя и ж/д станции. Источник: Офис генпрокурора

На Луганщине бывший АТОшник хотел совершить подрыв госпиталя и ж/д станции. Источник: Офис генпрокурора

В частности, он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в Северодонецке, в котором находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала.

Взрывчатку он заложил и на железнодорожной станции в Рубежном – на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники.

Мужчину задержали, взрывчатку было найдено и изъято. Правоохранителями принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления.

На Луганщине бывший АТОшник хотел совершить подрыв госпиталя и ж/д станции. Источник: Офис генпрокурора

На Луганщине бывший АТОшник хотел совершить подрыв госпиталя и ж/д станции. Источник: Офис генпрокурора

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