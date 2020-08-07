На Киевщине 19-летнего парня обвинили в избиении полицейских: стали известны подробности

Молодой человек, которого обвинили в нападении на двух полицейских, ранее попадал в поле зрение правоохранителей.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник в правоохранительных органах, парень, находился в полицейской разработке, как человек, который, возможно, хранит наркотики.

"Молодой человек, который набросился на сотрудников полиции, ранее рассматривался, как лицо, которое, возможно, хранит наркотические вещества. Машина, на которой он передвигался, и возле которой произошел инцидент, сейчас находится на штрафплощадке. Решается вопрос, чтобы получить решение через суд, которое позволит провести обыск в автомобиле", – рассказал источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине 19-летнего водителя обвинили в избиении полицейских. Инцидент произошел в пятницу ночью, 7 августа. Нападавшим оказался местный житель, воспитанник профессионального бойцовского клуба. Он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.