На Хмельнитчине грузовик протаранил кафе: есть жертвы

В Хмельницкой области грузовик влетел в здание на обочине, в результате чего погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, это произошло в ночью на 30 декабря возле села Давыдковцы.

"Грузовик под управлением 38-летнего хмельнитчанина двигалась из Одессы в направлении Хмельницкого. На перекрестке транспортное средство по неустановленным пока причинам съехало с дороги на обочину и врезалось в недействующее кафе. В кабине автомобиля на тот момент было пять человек – водитель и четверо пассажиров. Трое из них – водитель и двое мужчин 1990 и 1994 годов рождения – погибли на месте происшествия", – сказано в сообщении.

Также травмы получили двое мужчин 1982 и 1994 годов рождения. Их госпитализировали. Уточняется, что кабина грузовика была настолько сильно повреждена, что спасателям пришлось вырезать тела погибших и пострадавших.

"По факту дорожно-транспортного происшествия открытое уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", – резюмировали в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне под Киевом произошло ДТП при участии легкового авто и грузовика, в результате чего погибло трое людей.