На Херсонщине ребенок повесился на собачьем ошейнике из-за компьютера

На Херсонщине, в селе Преображенка Чаплынского района, 11-летний мальчик повесился на собачьем ошейнике.

Причиной этому якобы послужил запрет матери играть в любимую компьютерную игру. Об этом сообщает "Херсон типичный".

"Желая сделать своего персонажа сильнее, он оплатил его "улучшения", из-за чего дома возник скандал – мать воспитывала сына одна, и лишних денег на развлечения в доме не было", – говорится в материале.

11-летний мальчик повесился на собачьем ошейнике в селе на Херсонщине

Отмечается, что на этом конфликт не закончился. Позже сын взял у родительницы без спроса подаренную ей на 8 марта коробку конфет, и полакомился ими. Якобы именно из-за этого женщина вновь отругала сына, что в результате стало так называемой последней каплей.

Мальчик совершил самоубийство, повесившись на собачьем ошейнике, который закрепил на стене сарая во дворе. При этом он также оставил предсмертную записку.

По словам начальника отдела ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции Херсонщины Ярослава Шанько, семья на учете как неблагополучная не состояла. Он подчеркнул, что отец мальчика несколько лет назад умер, а двое старших детей выросли и уже жили отдельно, поэтому сын рос только под присмотром матери.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Черниговщине в селе Малая Девица мать нашла во дворе дома повешенным своего пятилетнего сына.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!