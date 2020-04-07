На Харьковщине выписывали пенсии террористам "Л/ДНР": СБУ "накрыла" схему

Служба безопасности Украины разоблачила схему спонсорства террористических республик "Л/ДНР" в Харьковской области через оборудки с социальными выплатами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Оперативники установили, что организовала финансирование жительница Донецкой области.

Злоумышленница за денежное вознаграждение предлагала жителям временно оккупированных территорий содействие в безосновательной выплате пенсий и других видов государственной социальной помощи.

На Харьковщине выписывали пенсии террористам "Л/ДНР"

При содействии работников фейковых правоохранительных органов и органов социальной защиты квазиреспублик злоумышленница оформляла документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО. Среди них правоохранители обнаружили террористов, а также умерших.

Пресс-служба СБУ

По информации СБУ, часть доходов злоумышленница передавала представителям так называемых "МГБ Л/ДНР" для их финансового и материального обеспечения.

Пресс-служба СБУ

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в городах Славянск и Бахмут сотрудники СБ Украины изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, а также деньги в сумме более 2,3 миллиона российских рублей.

Пресс-служба СБУ

Женщине светит уголовная ответственность по ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Винницкой области выявили группу граждан, которые занимались поставкой товаров в "ДНР" и "ЛНР" и платили налоги так называемым республикам.

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