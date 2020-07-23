Офис генпрокурора совместно с СБУ разоблачили на Харьковщине преступную группировку криминального авторитета "Князя", которая действовало в трех областях.

Как сказано на сайте ОГП, были задержаны четверо активных участников организованной группы. Сам "Князь" ранее был судим за убийство.

По данным следствия, группировка имела четкую структуру и длительное время занималось вымогательством, рейдерством, а также другими преступлениями экономического и насильственного характера на территории Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей. В его состав входили даже бывшие правоохранители.

"По месту жительства и пребывания участников группы проведено 27 обысков. По результатам изъято почти 8,4 миллиона гривен и около 170 тысяч долларов США и 40 тысяч евро денежных средств, черновые записи, свидетельствующие о масштабной преступной деятельности, а также средства связи, оружие и патроны различных видов", – сказано в сообщении.

На Харьковщине разоблачили группировку криминального авторитета "Князя". Фото - СБУ

На Харьковщине разоблачили группировку криминального авторитета "Князя". Фото - СБУ

На Харьковщине разоблачили группировку криминального авторитета "Князя". Фото - СБУ

На Харьковщине разоблачили группировку криминального авторитета "Князя". Фото - СБУ

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